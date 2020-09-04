【疫市營商】洗衣液隨時加價？聯合利華用「彩虹碳」取代化石燃料生產清潔用品

環保已成為不少企業關注的議題，當中全球消費品品牌聯合利華（Unilever）日前宣布，在 2030 年之前計劃投入 12 億美元研發「彩虹碳」作為替代原料，取代清潔產品中的化石燃料。但這些物料成本高昂，可能會有加價的隱憂，加上全球有大量消費者使用公司的產品，聯合利華此舉影響廣泛。

疫情帶動公司收入 不忘關注環境議題

新冠肺炎疫情期間，聯合利華因生產各種家用、個人清潔產品，因此在市場上佔優。公司第二季業績顯示，家用及衛生用品銷量增長 24%。聯合利華家居護理部門主管 Peter ter Kulve 指，清潔產品近幾個月需求急增，帶動公司收入增長，但其對環境造成不少破壞，公司也有責任保護環境。

《Business Wire》資料指，聯合利華清潔、洗衣產品的生命周期中，用於製造產品的化學原料佔這些產品產生的碳足跡（Carbon footprint）近一半。因此，針對環境破壞問題，聯合利華先從產品原料著手，並期望能藉此減少 20% 碳足跡。

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▲ 受惠於疫情，公司第二季家用及衛生用品銷量增長24%。

以「碳」減碳為方針 以環保原料生產洗潔精

聯合利華的策略，竟然是以「碳」減碳。公司針對產品配方中的碳，將碳變得「多樣化」。比起不能再生的「黑色」石化燃料，還有不少碳不以重用，如收集二氧化碳後製作成梳打粉（紫色碳）、「綠色」的植物、「藍色」的海藻、以及「灰色」的廢棄物再生。

目前，聯合利華正跟印度公司合作，收集二氧化碳，用來製作洗衣粉裏不可或缺的梳打粉原料。此外，集團與德國特殊化學品公司 Evonik Industries 合作，研發一種可再生及可被生物分解的界面活性劑，目前該原料已經用來製作旗下品牌 Sunlight 的洗潔精產品。

改用環保物料生產，會否造成加價壓力？雖然還是未知之數，但公司表示，科技進步可以讓他們生產出與傳統產品一樣好用、可負擔、同時又環保的產品。

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▲ 集團與德國特殊化學品公司Evonik Industries合作，研發一種可再生、可被生物分解的界面活性劑，目前該原料已經用來製作旗下品牌Sunlight的洗潔精產品。

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Photo：Unilever Taiwan、Imgur