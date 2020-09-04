  • 29°C
香港時間 : 2020904日 (五) 05:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【附結果全表】齊集 78 款口罩防護力測試結果! 最強最差口罩即時知 口罩平台製作測試結果速查表

行內熱話 05:04 2020/09/04

分享：

最近香港口罩及防疫用品協會和口罩平台口罩蒙面俠皆藉著 TSI 8130A 測試儀器，測試各款的過濾率和透氣度表現。後者更把各次口罩測試結果歸納製作測試結果速查表，方便市民查找結果。

【一文看清】搶手日台港產口罩即市優惠情報 【即日不斷更新】

口罩測試是以 TSI 8130A 測試儀器進行，詳細的測試方法和結果解讀可按此瀏覽。口罩蒙面俠製作的測試結果速查表，目的是方便市民以過濾率和透氣度作排序，並可輕鬆搜尋口罩產地或口罩品牌，查找自己想要的資料。口罩測試結果分析在文末。

【其他內容】 屈臣氏推 3 個月Level 3 口罩計劃 送$700優惠券【詳情即睇:下一頁】

78 款口罩防護力測試結果 

 【其他內容】 附購買連結!Medicom、屈臣氏、Tempo 等口罩! 百佳網店有得賣啦!【詳情即睇:下一頁】

 【其他內容】 追加Lv3新貨! 香港製造 LionRock Mask 多色多款獨立包裝現貨售 $59/30起【詳情即睇:下一頁】

口罩測試結果速查表可按此瀏覽。測試數據截至 8 月31日。

 【其他內容】大陸口罩冒充台灣產 台官員陳時中爆料：還有一家 加利Carry老闆亦爆還有其他廠在做

結果分析:

今次 78 款口罩中，香港製造口罩佔大多數，中國產佔 9 款、台灣產 8 款、澳門產和越南產分別有 3 款，另還有印尼製造口罩。如以過濾表現最佳排名，受測口罩是香港的 Face Armor Lv 3 口罩表現最佳，達 99.7，透氣度也是不錯的 4。次之是香港的 Vannex，達 99.56，透氣度是更佳的 3.73。當中共有 10 款口罩過濾達 99%，全部皆是香港製造口罩。

TSI 8130A 測試儀器

過濾表現最差的口罩，是印尼製造的 Indoplas﹔尾二也是印尼製造的Hope。中國製的 OGON 排尾三。當中 OGON 亦是透氣度最高的受測口罩，但以其低過濾表現，在防疫口罩中亦不理想。

用戶要注意測試的口罩本身提供的防護級數和用料是不同，售價亦有別，所以質素會有一定的差異。

 【其他內容】【大陸KN95最好?】英媒實測 9 款口罩擋飛沬效能 自製布口罩最無效

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

3E>99%! 日本 BMC 口罩 屈臣氏門市今日開始上架 售$189/60個
2020/09/03
3E>99%! 日本 BMC 口罩 屈臣氏門市今日開始上架 售$189/60個
正版授權 Baby Shark 口罩 售$33/10個
2020/09/03
正版授權 Baby Shark 口罩 售$33/10個
【附領取方法】港廠 masklab 推 9 折優惠 包括 KF 系列等所有口罩都用得
2020/09/03
【附領取方法】港廠 masklab 推 9 折優惠 包括 KF 系列等所有口罩都用得
健康美容 健康問題 疫情 口罩 香港

下一篇文章

台灣口罩廠加利用大陸口罩當台灣製! 蔡英文:須查辦到底 加利老闆吐苦:為員工被迫做!
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹