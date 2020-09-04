【附結果全表】齊集 78 款口罩防護力測試結果! 最強最差口罩即時知 口罩平台製作測試結果速查表

最近香港口罩及防疫用品協會和口罩平台口罩蒙面俠皆藉著 TSI 8130A 測試儀器，測試各款的過濾率和透氣度表現。後者更把各次口罩測試結果歸納製作測試結果速查表，方便市民查找結果。



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口罩測試是以 TSI 8130A 測試儀器進行，詳細的測試方法和結果解讀可按此瀏覽。口罩蒙面俠製作的測試結果速查表，目的是方便市民以過濾率和透氣度作排序，並可輕鬆搜尋口罩產地或口罩品牌，查找自己想要的資料。口罩測試結果分析在文末。

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78 款口罩防護力測試結果

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口罩測試結果速查表可按此瀏覽。測試數據截至 8 月31日。

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結果分析:

今次 78 款口罩中，香港製造口罩佔大多數，中國產佔 9 款、台灣產 8 款、澳門產和越南產分別有 3 款，另還有印尼製造口罩。如以過濾表現最佳排名，受測口罩是香港的 Face Armor Lv 3 口罩表現最佳，達 99.7，透氣度也是不錯的 4。次之是香港的 Vannex，達 99.56，透氣度是更佳的 3.73。當中共有 10 款口罩過濾達 99%，全部皆是香港製造口罩。

▲ TSI 8130A 測試儀器

過濾表現最差的口罩，是印尼製造的 Indoplas﹔尾二也是印尼製造的Hope。中國製的 OGON 排尾三。當中 OGON 亦是透氣度最高的受測口罩，但以其低過濾表現，在防疫口罩中亦不理想。

用戶要注意測試的口罩本身提供的防護級數和用料是不同，售價亦有別，所以質素會有一定的差異。

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