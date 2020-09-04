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台灣口罩廠加利用大陸口罩當台灣製! 蔡英文:須查辦到底 加利老闆吐苦:為員工被迫做!

行內熱話 04:17 2020/09/04

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由於台灣口罩隊的加利 Carry 口罩，在「實名制」口罩中混入中國產口罩(詳情可按此瀏覽)，假冒成台灣製口罩在市面發售。台灣總統蔡英文昨晚深夜在 Facebook 發帖，指須查辦到底，確保防疫沒有破口。

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蔡英文在 Facebook 指:「發現有業者把中國製的非醫用口罩，冒充成Made in Taiwan的醫療口罩銷售，魚目混珠，嚴重影響了口罩隊辛苦累積的信譽。這是令人不能接受的行為。
　　
目前，衛生福利部已經查獲冒充的口罩，停止該廠商的生產和出貨作業，並擴大追查還有沒有其他違規業者。對於違規廠商的行為，我們一定會要求主管機關清查清楚，依法開罰。檢調單位也正在介入偵辦。
　　
如果有北部民眾買到標示「Carry mask」的實名制口罩，可以在9/4到9/11之間，前往有販售口罩實名制1.0的藥局或衛生所換貨。
　　
違法行為絕不允許，我們一定查辦到底，不會讓魚目混珠的違規產品，影響口罩隊的奉獻和付出！」

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蔡英文在 FB 發帖指須查辦到底

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蔡英文會查辦到底，但加利老闆林明進卻向傳媒大吐苦水。他稱因難以負荷台灣口罩隊的產量要求才會出此下策。他指出，工廠被徵用以來，員工每天也疲於奔命生產口罩! 他指:「這樣做是為要保護員工，不然要他們的命！」甚至表示:「拜託把我們踢出口罩隊。」

涉事的加利 Carry 口罩

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林明進強調，廠方購買的大陸口罩為工業級，防護力達 99%，比許不少台灣口罩品質更佳。他又敢用性命擔保口罩品質，而且會承擔今次「做錯事」的責任。他又指自己不是黑心商人，口罩品質可以經得起考驗。

究竟今次風波的實情如何，相信要待當局調查後才可得出答案。

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撰文 : 張文啟

健康問題 健康美容 疫情 蔡英文 口罩 台灣 中國

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