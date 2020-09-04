大陸口罩冒充台灣產 台官員陳時中爆料：還有一家 加利Carry老闆亦爆還有其他廠在做

昨日台灣爆出口罩大醜聞，身為台灣口罩隊的加利 Carry 口罩，在出貨到「實名購買」的口罩中，混入中國產的口罩，令不少台灣人害怕購入「大陸罩」，詳情可按此瀏覽。



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台灣衛福部長陳時中表示，已指令加利口罩停止生產和出貨，同時更指出疑有另一家台灣口罩廠有類似情況，現在政府正在調查中。陳時中沒有再透露是那一家口罩廠。

▲ 有問題的加利 Carry 口罩

此外，加利 Carry 口罩老闆林明進亦在傳媒追訪下爆料:「還有其他口罩廠也在做」。但究竟是那一家台灣口罩廠呢，相信要等待官方進一步的公告!

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