【獨家優惠】屈臣氏推 3 個月Level 3 口罩計劃 送$700優惠券

近日屈臣氏動作多多，繼推出口罩自動販賣機後，再推出口罩保障計劃。



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今次計劃是專為易賞錢會員獨家推出，名為「WatsMask安心抗疫預購計劃 (3個月)」。計劃包含 6 盒屈臣氏 WatsMask Level 3 醫用成人口罩，售價為 $659.4。換言之，即平均每盒 $109.9，跟單買沒有分別。不過店方就會送出每月總值超過 $700 的會員優惠券特集，但店方沒有提供是甚麼優惠券，建議開賣時向店員查詢。

此計畫將於 9月 10 日起，在屈臣氏全線香港分店及電子商店推出。

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▲ 屈臣氏 Level 3 口罩

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▲ 屈臣氏推 3 個月Level 3 口罩計劃

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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