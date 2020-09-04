【大陸KN95最好?】英媒實測 9 款口罩擋飛沬效能 自製布口罩最無效

新冠肺炎疫情下，市面上可見不同物料及功能的口罩，讓大家可以因應需要而選用防疫。到底市場上眾多口罩，那款才最有效阻擋飛沬，減低病毒傳播風險呢？近日英媒請來曼徹斯特都會大學教授微生物學名譽教授 Val Edwards-Jones 實測 9 款口罩，包括運動口罩、氣閥橡膠口罩、外科口罩等。

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英媒請來的 Val Edwards-Jones 除為曼徹斯特都會大學教授微生物學名譽教授，也在疫情下有份研發 Every Cloud 口罩，為大家帶來多一個防疫之選。她表示，像口罩一類的面部遮蓋物，是最有助減低佩戴者播毒的機會，即使是咳嗽、說話或打噴嚏也好，有戴口罩的話就可將噴出的飛沫阻隔，而非直噴至他人身上。因應市面上有不同口罩可選，所以這次測試會由我戴上 9 款口罩，包括透氣運動口罩、銀離子布口罩、大陸規格的 KN95 口罩、可重用布口罩（連 5 層炭過濾層）、4 層可重用納米布口罩、氣閥橡膠口罩、外科口罩、抗菌塗層布口罩、自製布口罩，然後對着培養皿咳嗽 3 聲。若口罩阻隔飛沫能力不足的話，那麼飛沫就有機會落入培養皿。

9 款口罩擋飛沬效能測試結果：

Val Edwards-Jones 也提，儘管病毒大小可能比細菌小多達 1,000 倍，但這也可證明每個口罩於防止傳播的效用，這次測試會於向培養皿咳嗽 48 小時後，量度器皿上的菌落數量。至於不戴口罩咳嗽於培養皿的菌落數，就為 65。

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