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【購傢俱要小心】中國辦公椅 23％ 不合格 甲醛超標偷工減料更可能會爆炸

行內熱話 00:50 2020/09/04

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辦公室最常見的傢俱要自然是辦公升降椅，但有可能隱藏危機。早前中國市場監管總局進行一項檢測，發現有 23.3% 的辦公椅質量不符合標準，包括偷工減料致斷裂、甲醛超標，甚至可發生爆炸。 

據《央視》報道，早前市場監管總局抽查了 90 間企業生產的 90 批次辦公椅，發現其中 21 批次的產品不合格，存在著各種安全風險和隱患，當中涉及腳輪往復磨損、甲醛釋放量、阻燃性、安全性等問題，其中轉椅的質量問題更多，佔 17 批次。

常見的辦公轉椅由椅背、椅座、扶手、升降裝置、轉軸和腳輪等多個部分組成，其中氣壓式轉椅透過氣壓棒實現升降功能。氣壓棒裡邊充的是惰性氣體，如果安全性不合格，使用過程中有可能引起辦公椅爆炸。有檢測人員表示：「有個別企業為了降低成本，在關鍵零件上偷工減料。」意思就是採用劣質氣壓棒，例如惰性氣體密度不夠、管壁過薄，或是在使用過程中老化產生破裂；如在使用期間反覆頻繁升降造成溫度過高，就有機會出現爆炸。

除了氣壓棒問題，「五星腳」亦是轉椅的重要零件，本身需承載人體重量的作用，但有商家為節省成本，使用強度較差的「五星腳」，體重較高人士使用時便容易斷裂引致跌傷。

另外亦有辦公椅被驗出甲醛超標，長期接觸容易誘發慢性呼吸道疾病，甚至致癌。同時有 11 批辦公椅被驗出阻燃性不合格，發生火災時不但起不到阻止火勢蔓延的作用，反會助長火焰燃燒，有可能造成嚴重傷亡事故。

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撰文 : 何兆洋

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