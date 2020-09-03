正版授權 Baby Shark 口罩 售$33/10個

Wishh Beauty 表示，正發售 Baby Shark 口罩。



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此口罩獲 Baby Shark 正版授權，印上可愛顏色圖案，而且獨立包裝，一包有 10 個。防護規格支援 PFE≧95%/BFE≧99%。

▲ Baby Shark口罩

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1.3D印花幼兒口罩 (彩圖) 2~4 歲幼兒適用

【尺寸: 100×90mm】

2.3D印花幼兒口罩 (水手) 2~4 歲幼兒適用

【尺寸: 100×90mm】

3.3D印花幼兒口罩 (玩水) 4~8 歲幼兒適用

【尺寸: 120×100mm】

4.平面印花幼兒口罩 (美人魚) 2~4 歲幼兒適用

【尺寸: 120×75mm】

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口罩規格



-PFE≧95%

-BFE≧99%

-FDA

-CE EN14683:2019+AC:2019

-OEKO-TEX Standard 100

-完善GMP 廠房 品質保證安心使用

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▲ Baby Shark口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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