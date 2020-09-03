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追加Lv3新貨! 香港製造 LionRock Mask 多色多款獨立包裝現貨售 $59/30起

行內熱話 20:46 2020/09/03

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 荃心日韓藥房表示，正發售多款 LionRock Mask 香港口罩獅子山口罩。
 
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

店方已返新貨，齊備多款香港口罩獅子山口罩，詳情如下:

1.香港口罩獅子山  LionRock Mask Level 3 成人口罩 30個
Level 3價$99

▪️白色
▪️尺寸：17.5 x 9.3cm
▪️通過美國Nelson Labs ASTM F2100-19 Level3認證
▪️BFE/PFE ≥ 99%
▪️Delta P < 5
▪️獨立包裝

LionRock Mask 香港口罩獅子山口罩

【其他內容】 【黑心口罩】台灣製「實名口罩」混入大陸貨 加利口罩被要求停產與暫停出貨【詳情即睇:下一頁】

2.香港口罩獅子山 LionRock Mask 中童口罩 30個
▪️白色 $78
▪️粉紅色/ 青色$88

▪️尺寸：14.5 x 9cm
▪️通過美國Nelson Labs ASTM F2100-19 Level2認證
▪️BFE/PFE ≥ 99%
▪️Delta P < 4
▪️獨立包裝

LionRock Mask 香港口罩獅子山口罩

【其他內容】【超抵用】真日本製造超透氣! 平和 Heiwa Life 3D Level 3 成人/中童口罩 現貨售$160/60個【詳情即睇:下一頁】

3.香港口罩獅子山  LionRock Mask 三色雪糕30個
雪糕價$69

▪️三色混合：檸檬黃/香芋紫/蜜瓜綠
▪️三色數量隨機分配入盒
▪️尺寸：17.5 x 9.3cm
▪️通過美國Nelson Labs ASTM F2100-19 Level1認證
▪️BFE/PFE ≥ 99%
▪️Delta P < 4
▪️獨立包裝

 【其他內容】【附購買連結】Medicom、屈臣氏、Tempo 等口罩! 百佳網店有得賣啦!【詳情即睇:下一頁】

4.香港口罩獅子山  LionRock Mask Level 1成人口罩 30個
▪️白色價$59
▪️顏色價$69

▪️白色
▪️亦供11種色選擇： 宇宙灰、 黑澤明、 深黃、 淺黃、 扎染藍、 桃紅、 粉紅、 深紫、 淺紫、 湖水綠、 Tiffany blue
▪️尺寸：17.5 x 9.3cm
▪️通過美國Nelson Labs ASTM F2100-19 Level1認證
▪️BFE/PFE ≥ 99%
▪️Delta P < 4
▪️獨立包裝

地址:荃灣眾安街47號地舖

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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