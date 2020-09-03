追加Lv3新貨! 香港製造 LionRock Mask 多色多款獨立包裝現貨售 $59/30起

荃心日韓藥房表示，正發售多款 LionRock Mask 香港口罩獅子山口罩。



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店方已返新貨，齊備多款香港口罩獅子山口罩，詳情如下:

1.香港口罩獅子山 LionRock Mask Level 3 成人口罩 30個

Level 3價$99

▪️白色

▪️尺寸：17.5 x 9.3cm

▪️通過美國Nelson Labs ASTM F2100-19 Level3認證

▪️BFE/PFE ≥ 99%

▪️Delta P < 5

▪️獨立包裝

▲ LionRock Mask 香港口罩獅子山口罩

【其他內容】 【黑心口罩】台灣製「實名口罩」混入大陸貨 加利口罩被要求停產與暫停出貨【詳情即睇:下一頁】

2.香港口罩獅子山 LionRock Mask 中童口罩 30個

▪️白色 $78

▪️粉紅色/ 青色$88

▪️尺寸：14.5 x 9cm

▪️通過美國Nelson Labs ASTM F2100-19 Level2認證

▪️BFE/PFE ≥ 99%

▪️Delta P < 4

▪️獨立包裝

▲ LionRock Mask 香港口罩獅子山口罩

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3.香港口罩獅子山 LionRock Mask 三色雪糕30個

雪糕價$69

▪️三色混合：檸檬黃/香芋紫/蜜瓜綠

▪️三色數量隨機分配入盒

▪️尺寸：17.5 x 9.3cm

▪️通過美國Nelson Labs ASTM F2100-19 Level1認證

▪️BFE/PFE ≥ 99%

▪️Delta P < 4

▪️獨立包裝

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4.香港口罩獅子山 LionRock Mask Level 1成人口罩 30個

▪️白色價$59

▪️顏色價$69

▪️白色

▪️亦供11種色選擇： 宇宙灰、 黑澤明、 深黃、 淺黃、 扎染藍、 桃紅、 粉紅、 深紫、 淺紫、 湖水綠、 Tiffany blue

▪️尺寸：17.5 x 9.3cm

▪️通過美國Nelson Labs ASTM F2100-19 Level1認證

▪️BFE/PFE ≥ 99%

▪️Delta P < 4

▪️獨立包裝

地址:荃灣眾安街47號地舖

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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