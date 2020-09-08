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【疫市營商】「快閃店」續租租金寬減不一　小商戶：商場減租欠誠意

商管策略 16:01 2020/09/08

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新冠肺炎疫情持續政府推出各類紓困措施，特首林鄭月娥亦呼籲業主跟商戶共渡時艱寬減租金，但也非位位業主照跟。有「快閃店」（pop-up store）向 SME.hket 透露，大型商場「救市措施」未必受落，且一見市況回穩即減少優惠，小租戶經營困難。

在海港城經營「快閃店」的陳先生指，去年 9 月後至今年 2 月商場人流大減，加上新冠肺炎疫情更令經營環境急轉直下；之後疫情緩和加上出現「抗疫疲勞」現象，香港市民開始出外消費，惟本地客消費力不及內地客。商場在 4 至 5 月推出消費券現金券等推廣活動，小商戶經營相對輕鬆，直至出現附近企業恢復辦公室上班後，商場見市況回穩便減少推廣活動。

 堂食時間延長作用有限 尖沙咀食肆：4人可同枱才救到晚市：下一頁】 

市民出現抗疫疲勞外出消費，商場人流逐漸回復。

銅鑼灣商舖賣價1年跌3成 旺街舖月租70萬風險高無人問津：下一頁】 

陳先生續稱，商場跟「快閃店」簽定第一期租約的附帶條件中，會設一段時間的租期，租金寬減是按月調整，但會在近約滿前寬減 50% 租金，對小租戶有幫助。他指當時認為新冠肺炎疫情會很快減退，加上從前商場推廣成效樂觀，故在可接受情況下簽署第一期租約。

商場救市搶推限時優惠 代購平台・直播帶貨兼送米芝蓮月餅：下一頁

陳先生透露，現在第二期租約的租金寬減也是按月調整，但在 18 個月租期中不能中途退租，否則會追回相關租金寬減。他對第二期租金寬減的調整幅度不一驚訝，認為商場租金寬減條款欠缺誠意，新冠肺炎疫情下小商戶的資金周轉困難，期望商場在租金寬減展示更多誠意。

SME.hket 記者向海港城查詢有關租約事宜，市務及宣傳部稱租戶與業主的租約條款屬私人商業協議，不作回應。

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撰文 : 鍾采餘

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