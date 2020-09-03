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【附領取方法】港廠 masklab 推 9 折優惠 包括 KF 系列等所有口罩都用得

行內熱話 19:13 2020/09/03

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香港口罩廠 masklab 表示，正推出 9 折優惠活動。
 
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

masklab 指，參加者只需要按下方的步驟，即可獲取可以使用兩次的 9 折優惠碼。優惠碼適用於所有 masklab 口罩。

masklab 口罩優惠

【其他內容】【超抵用】真日本製造超透氣! 平和 Heiwa Life 3D Level 3 成人/中童口罩 現貨售$160/60個【詳情即睇:下一頁】

參加方法:

1. 讚好 masklab 的 FB 專頁 (按此)
2. 於 FB 頁提交商家評論並分享該評論帖子
3. 到 masklab 優惠活動頁面 (https://discount.masklab.hk)，提交分享帖子連結，廠方將向你發送九折折扣碼。

優惠活動截止日期：2020年9月15日 23:59

 【其他內容】【附購買連結】Medicom、屈臣氏、Tempo 等口罩! 百佳網店有得賣啦!【詳情即睇:下一頁】

【其他內容】用近 1 億元買! 物流署購入3200 萬個假日本製Lv2口罩 拒透露供應商資料【詳情即睇:下一頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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