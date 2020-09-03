【附領取方法】港廠 masklab 推 9 折優惠 包括 KF 系列等所有口罩都用得

香港口罩廠 masklab 表示，正推出 9 折優惠活動。



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masklab 指，參加者只需要按下方的步驟，即可獲取可以使用兩次的 9 折優惠碼。優惠碼適用於所有 masklab 口罩。

▲ masklab 口罩優惠

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參加方法:

1. 讚好 masklab 的 FB 專頁 (按此)

2. 於 FB 頁提交商家評論並分享該評論帖子

3. 到 masklab 優惠活動頁面 (https://discount.masklab.hk)，提交分享帖子連結，廠方將向你發送九折折扣碼。

優惠活動截止日期：2020年9月15日 23:59

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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