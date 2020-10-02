【SME學堂】旅遊需求跌近零行李箱初創自救 看準寵物商機推「寵物外帶籠」

新冠肺炎疫情下旅遊需求大減，令旅遊相關產品也受到影響。有行李箱新創公司收入暴跌 90%！為了解決危機，公司嘗試將其產品多元化，利用奇招推出寵物外出籠和旅行保健套裝。

看準「毛孩」商機 推寵物外出籠

行李箱初創企業 Away 在新冠肺炎疫情初期收入暴跌 90％，公司需裁減一半員工救命；同時將產品變得多元化，品牌看準「毛孩」商機，推出寵物外出籠，產品可以跟 Away 的行李箱系列無縫接合。

Away 在廣告宣傳也花上不少心思，從寵物角度設計海報和文案，例如在海報加入貓香、牛扒味等；張貼位置也偏低，吸引寵物駐足，傳達出「寵物也想旅行」的概念，從而讓主人為牠們購買外出籠。該公司品牌資深副總裁 Selena Kalvaria 表示，受新冠肺炎影響，即使選擇產品發布時間也有很多顧慮，但是在看到這片段期間開始飼養寵物後，認為現在發布新產品時機是正確的。

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▲ 品牌看準「毛孩」商機，推出寵物外出籠，產品可以與 Away 的行李箱系列無縫接合

因應疫情推出保健套裝

Away 近年一直拓展旅遊以外的業務。去年該公司獲得 1 億美元的新資金，當時共同創辦人兼首席品牌總監 Jen Rubio 表示，公司把這筆資金開發更多以旅行為主題的產品，但不再只是行李箱，可能有服飾、健康用品和配件等。品牌今年根據新冠肺炎疫情需求，推出旅行保健套裝，包括各種方便攜帶的必需品，如搓手液、抗菌濕紙巾、口罩等。

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▲ 品牌推出旅行保健套裝，當中有各種方便攜帶的必需品，如搓手乳、抗菌濕紙巾、口罩等。

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Photo：Away