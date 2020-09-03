【黑心口罩】台灣製「實名口罩」混入大陸貨 加利口罩被要求停產與暫停出貨

台灣一直透過「實名制」為台灣市民提供台製口罩，但近日有收到口罩的市民發售，購買的口罩不是台灣製造，而且是大陸製造。就此事台灣食藥署今日就舉行新聞發布會，解釋現時情況。



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食藥署品質監督管理組組長遲蘭慧表示，署方昨到加利口罩八里廠檢查，發現加利輸入約 337 萬餘片非醫療用口罩，並於廠內改標以醫療用口罩，冒充醫療口罩發銷。她補充，該批口罩附有「平面型非醫用一次性防護口罩」標籤，並有進口報單。同時有部分口罩更被改裝成實名制醫用口罩，印上 Carry mask 鋼印。



加利口罩是醫療器材藥廠，是「台灣隊口罩廠」之一，署方指今次廠方的做法已違反協定，除須停止生產與出貨，更會被罰款。署方指市民若購得「Carry mask」口罩，可於 9 月 4 日至 9 月 11 日至到有發售實名制藥房換貨。

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▲ 涉案的台灣加利口罩

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▲ 涉案的台灣加利口罩

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▲ 食藥署開記招解釋情況

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