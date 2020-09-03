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【疫市營商】本港 8 月 PMI 續跌　經濟師：零售娛樂及餐飲或再裁員

業界頭條 14:59 2020/09/03

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本港營商環境受新冠肺炎疫情影響積弱多時，8 月採購經理指數（PMI）由 7 月的 44.5 跌至 44，反映私營經濟的景氣由第三波疫情爆發再轉差；其中零售、娛樂及餐飲業最受打擊。有分析指，香港經濟短時間內難以復甦，且有結業潮及裁員潮的隱憂。

企業新接訂單大減

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，8 月 PMI 下跌是預期之內，反映本港第 3 波疫情的影響。他續指，零售等服務業的前景並不樂觀，預料香港經濟短時間內難復甦。他預計，PMI 在未來幾個月仍會下跌，但未至於會出現大跌的情況。

隨著市面陸續回復正常，林樵基預計即使市況回復正常，但仍有企業結業潮及裁員潮的隱憂。

香港仍有企業結業潮及裁員潮隱憂。

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IHS Markit 表示，香港私營經濟在 8 月份因社交距離限制措施進一步收緊而受打擊，當中零售、娛樂及餐飲業最受影響。企業 8 月份業務活動量大幅減少，錄得 2 至 4 月封關高峰期以來的最高跌幅。受疫情影響，8 月份企業新接的業務量是 5 月份以來的最大跌幅，本地與外銷市場同時轉差，而來自中國等海外市場的新增銷售額，跌幅較為明顯。

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撰文 : 廖淑瑩

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