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BFE≥99%/ PFE≥98%! Hello Kitty+My Melody 可愛口罩 莎莎售$30/10個

行內熱話 16:11 2020/09/03

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莎莎剛在 FB 表示，正發售 Hello Kitty 及 My Melody 三層不織布防菌口罩。
 
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

莎莎新推出 Hello Kitty 及 My Melody 三層不織布防菌口罩，上面印滿得意公仔，同時有成人及小童兩個尺寸。口罩更具 BFE≥99% 及 PFE≥98% 防護效能，莎莎全線分店和網店發售。

Hello Kitty 口罩

【其他內容】【超抵用】真日本製造超透氣! 平和 Heiwa Life 3D Level 3 成人/中童口罩 現貨售$160/60個【詳情即睇:下一頁】

Hello Kitty/My Melody 口罩規格

-BFE≥99%，PFE≥98%
-有效阻擋細菌，飛沫，灰塵，花粉，懸浮微粒等
-三層結構，表層防水材質；底層採複合纖維，吸水透氣，保持長時間使用之舒適
-尺寸: 成人 17.5cm(W) x 9.5cm(H)
　　　 小童 14.5cm(W) x 9.5cm(H)
-一包 10 個
售價:$30/包

口罩購買連結<<<

 【其他內容】【附購買連結】Medicom、屈臣氏、Tempo 等口罩! 百佳網店有得賣啦!【詳情即睇:下一頁】

My Melody口罩 "> My Melody口罩

【其他內容】用近 1 億元買! 物流署購入3200 萬個假日本製Lv2口罩 拒透露供應商資料【詳情即睇:下一頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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