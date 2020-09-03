BFE≥99%/ PFE≥98%! Hello Kitty+My Melody 可愛口罩 莎莎售$30/10個

莎莎剛在 FB 表示，正發售 Hello Kitty 及 My Melody 三層不織布防菌口罩。



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莎莎新推出 Hello Kitty 及 My Melody 三層不織布防菌口罩，上面印滿得意公仔，同時有成人及小童兩個尺寸。口罩更具 BFE≥99% 及 PFE≥98% 防護效能，莎莎全線分店和網店發售。

▲ Hello Kitty 口罩

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Hello Kitty/My Melody 口罩規格



-BFE≥99%，PFE≥98%

-有效阻擋細菌，飛沫，灰塵，花粉，懸浮微粒等

-三層結構，表層防水材質；底層採複合纖維，吸水透氣，保持長時間使用之舒適

-尺寸: 成人 17.5cm(W) x 9.5cm(H)

小童 14.5cm(W) x 9.5cm(H)

-一包 10 個

售價:$30/包

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▲ My Melody口罩 "> ▲ My Melody口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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