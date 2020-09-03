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【環保抵用】李嘉誠投資病毒檢測技術料下月面世 數十港元即可在家自行檢測

行內熱話 14:20 2020/09/03

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港府推行一連 7 日的普及社區檢測計劃（下稱全民檢測）已經推行數天。之不過，全民檢測只是能夠檢測當下你有否感染病毒，在未來日子有否感染確是不得而知。而李嘉誠旗下維港投資創辦人周凱旋，則指港府推出的全民檢測成本太高，而且難以持續地實行。因此其有份投資，總部位於美國紐約的科技公司 Homodeus 正研發了一套新冠病毒檢測工具，預計今年 10 可以面世。周指正爭取讓香港成為該批檢測工具的首推市場。 
 
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 周凱旋透露，維港投資亦有投資支持美國科技企業 Homodeus 所研發的家用檢測套裝，主要以 LAMP（環介導等溫擴增）技術讓用家可在家中輕容測試體內有否存在潛在病毒，每套檢測裝備只需數十港元，並指檢測套裝是「廉價、準確和快速的測試」，會為港人爭取成為檢測套裝的首批用家。測試套裝更採用全天然可自然分解的物料作塑膠替代品，十分環保。

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Homodeus 家用檢測套裝

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撰文 : 徐慧兒

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