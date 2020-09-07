可口可樂（Coca-Cola）和百事（Pepsi）被稱為「可樂雙雄」，在新冠肺炎疫情下兩個品牌的命運卻截然不同。當中可口可樂上半年營業額下跌 15.73%，並宣布裁員 4,000 人，百事上半年的營收卻增長 1.68%。大家都是賣可樂，為何兩者的經營情況各有不同？

（1） 單一品類 VS 多元品類

新冠肺炎 疫情影響下，戲院停業、超市關門、球賽延期，令非居家消費幾乎停滯，零售業慘淡經營，這對百事和可口可樂當然不是好消息。但相比下百事受疫情影響細，主要是兩者的產品結構不同。

百事除了飲品，也涉足零食業務，兩者均能帶動公司的收入；可口可樂雖然旗下品牌眾多，但只專注飲品領域，在疫情期間反而拖累了業績。可口可樂有一半的收入來自戲院、餐廳等場合銷售。產品單一令公司在疫情下幾乎無法阻止收入下跌，可口可樂第二季營業額同比下跌 25%，創下 25 年來最大季度跌幅；純利 18 億美元，同比下降 32%。 至於 百事的收入雖然下跌，但憑著 零食業務的優良表現，令百事在今年上半年 營業額 增長 1.68%。

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▲ 百事的營收雖然下跌，但憑著零食業務的優良表現，令百事在今年上半年的營收增長 1.68%。

（2） 線下VS線上

新冠肺炎疫情改變消費者的購物習慣，百事亦積極拓展網上業務。 今年 5 月，百事推出兩個電子商務網站 snacks.com 和 PantryShop.com，提供旗下產品兩天內送貨到家的服務，以拓展電貿業務。

相反， 可口可樂仍然將網下分銷渠道視為核心市場。早在 2011 年，品牌在澳洲試行訂閱模式售賣個性化的樽裝可樂，而近年，品牌為了適應實體零售，不斷將產品包裝縮小，方便攜帶。

可是 ，讓可口可樂起死回生的「小包裝」並不適合在網上銷售。可口可樂主席兼執行長 James Quincey 早前表示，為了迎合消費者網購習慣，可口可樂將推出更大容量的包裝及增加網上推廣。

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▲ 今年5月，百事推出兩個電子商務網站snacks.com和PantryShop.com，以拓展電商業務。

（3） 體育賽事取消 難增曝光率

擁有巨大曝光率的體育賽事，一向都是各大品牌的兵家必爭之地，對於百事和可口可樂來說也不例外。2019 年，可口可樂花費 30 億美元跟奧委會簽定長達 12 年合約，鞏固獨家品牌的贊助地位。2020 東京奧運會因新冠肺炎疫情推遲，對於長期贊助商的可口可樂來說損失難以估計。

另一邊廂，百事在疫情未完全爆發的 2月，靠 美式足球賽事「 超級碗」贊助得益，百事在截至 3 月 21 日淨利潤增長 7.7%。有分析指出，超級碗的贊助對百事在年輕人中的影響力有正面影響。 不過，百事財務總監近日表示，會減少不必要的廣告和營銷支出，但會保持必要的推銷工作，如加強零食和桂格燕麥類產品的廣告，以及加強更能直接推動銷售的推廣方式。

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Photo﹕pexels、PGM Capital、