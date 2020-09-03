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【超抵用】真日本製造超透氣! 平和 Heiwa Life 3D Level 3 成人/中童口罩 現貨售$160/60個

行內熱話 13:22 2020/09/03

分享：

日本製造的平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩一直愛香港用戶歡迎，由於其防護力高，而且又透氣。有商店就進行減價發售。
 
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Baby Hong Kong 香港信心母嬰用品專門店表示，正發售 Heiwa Life 3D Level 3 口罩，有成人/中童尺寸，一盒 60 個售 $160。

平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩

 【其他內容】【附購買連結】Medicom、屈臣氏、Tempo 等口罩! 百佳網店有得賣啦!【詳情即睇:下一頁】

Heiwa Life 口罩規格

-一盒60個
-日本製造
-PFE、BFE及VFE 達99%（日本最高標準）
-ASTM F2100防護級別Level 3（美國最高級別醫用口罩標準）
-屬3M Aura N95 即棄醫用防護口罩 1870+同級產品
-超薄高透氣設計，適合夏天配戴
-尺寸
粉紅色: 尺寸 7.5 cm x 12 cm（摺疊時）
藍色:尺寸 8x13.5mm（摺疊時）

售價:$160

【其他內容】用近 1 億元買! 物流署購入3200 萬個假日本製Lv2口罩 拒透露供應商資料【詳情即睇:下一頁】

Heiwa Life 3D Level 3口罩

口罩購買連結 << (留言預訂)
可到門市自取 / 或順豐到付

門市:
旺角店: 彌敦道610號荷李活商業中心11樓1119-23室 (港鐵旺角站E2出口)　
 -電話/TEL: 35861399

銅鑼灣店: 百德新街2-20號恒隆中心8樓809-811室  (港鐵銅鑼灣站E出口)　
 -電話/TEL: 21544269

【其他內容】 附結果全表!K Kwong 評測 18 款口罩質素 港產口罩最好 台灣藍鷹口罩平平 印尼口罩過濾僅得 30.7【詳情即睇:下一頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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