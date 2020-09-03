【超抵用】真日本製造超透氣! 平和 Heiwa Life 3D Level 3 成人/中童口罩 現貨售$160/60個

日本製造的平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩一直愛香港用戶歡迎，由於其防護力高，而且又透氣。有商店就進行減價發售。



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Baby Hong Kong 香港信心母嬰用品專門店表示，正發售 Heiwa Life 3D Level 3 口罩，有成人/中童尺寸，一盒 60 個售 $160。

▲ 平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩

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Heiwa Life 口罩規格

-一盒60個

-日本製造

-PFE、BFE及VFE 達99%（日本最高標準）

-ASTM F2100防護級別Level 3（美國最高級別醫用口罩標準）

-屬3M Aura N95 即棄醫用防護口罩 1870+同級產品

-超薄高透氣設計，適合夏天配戴

-尺寸

粉紅色: 尺寸 7.5 cm x 12 cm（摺疊時）

藍色:尺寸 8x13.5mm（摺疊時）

售價:$160

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▲ Heiwa Life 3D Level 3口罩

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可到門市自取 / 或順豐到付

門市:

旺角店: 彌敦道610號荷李活商業中心11樓1119-23室 (港鐵旺角站E2出口)

-電話/TEL: 35861399

銅鑼灣店: 百德新街2-20號恒隆中心8樓809-811室 (港鐵銅鑼灣站E出口)

-電話/TEL: 21544269

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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