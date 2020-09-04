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【疫市營商】出勤中老細急call即應機！ Fuji Xerox 推車站流動共享辦公室（有片）

數碼轉型 14:01 2020/09/04

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工作模式改變加上新冠肺炎疫情影響，商廈實體辦公室需求大減，相反共享工作間成為日本近期的辦公模式，但始終受地域物理限制。日本富士施樂（Fuji Xerox） 早前推出小型共享辦公室「CocoDesk」，並設置在車站和辦公室入口，以解決共享辦公室供不應求的情況。

工作模式改變 共享辦公室需求大增

CocoDesk 原本設置在東京地鐵（Tokyo Metro）沿綫車站內，最近決定在辦公室入口和京急電鐵的車站內增設共享辦公室。由於日本推行工作方戌改革，加上新冠肺炎疫情持續，導致共享辦公室用戶大增，因此公司決定增設小型共享辦公室以滿足需求。CocoDesk 是供一人使用的工作空間，除了桌椅之外，還設有充電位置、冷氣等設備。用戶可透過手機等預約使用，費用為 15 分鐘 250 日圓（約港幣 18.2 元)。

共享工作間疫情下需求仍大 反而限聚令影響業務擴展見下一頁

靠大業主減租先可生存？共享工作間：經濟差互相扶持才能渡難關見下一頁

咖啡品牌開概念店 主打共享工作間

日本上班族對共享辦公室需求大增，連咖啡品牌星巴克（Starbucks）也要跟風！今年初更在東京山手線新站「高輪Gateway」開設首間辦公咖啡概念店「SMART LOUNGE」，店內劃分不同工作區域，同時設有共享會議桌。為了滿足多種工作方式需求，店內劃分不同形式的工作區域，如單人座位區、私人包廂、付費私人包廂，以及可供多人進行會議的共享會議桌。

甲級寫字樓減租仍難覓租客 科技中小企寧搬到工廠區「抗疫市」見下一頁

店內亦設有2間付費的密封式包廂「STATION WORK」

這家星巴克店內的單人座位區位於超大落地窗邊，共有 15 個「私人空間」。雖然要跟別人同坐，但每個位置都由燈柱隔開，形成類似自修室格局，而每個座位配備獨立電源插座。

單人座位區會由燈柱隔開，形成類似自修室的格局

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Photo﹕星巴克官網、淡い期待

撰文 : 廖淑瑩

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