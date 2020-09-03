【SME學堂】特許經營穩賺不賠？麥當勞疫市生意滔滔靠「名氣」

麥當勞（McDonald's）是香港人最熟悉的美式快餐店品牌，餐廳不時會推出新產品吸引顧客。作為全球知名快餐品牌，原來最賺錢的竟然不是快餐業務，反而是兩種獨特的商業模式才是品牌賺錢的關鍵。

新冠肺炎疫情令餐飲業生意大受影響，麥當勞也不例外。與去年同期比較，麥當勞早前公布的 2020 年第二季營業額減少 30%，純利下跌 68%，但公司前景仍明朗，估到到 2023 年入可增加 30 %！

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原來這也跟特許加盟模式有關。據麥當勞 2019 年的年報顯示 ，去年有 38,695 間餐廳，當中 36,059 間餐廳為特許加盟，比例超過 93％。這個模式有一個好處：不管加盟店賺蝕，麥當勞都會向這些加盟店主收取租金，所以前者是在品牌效應下「穩賺不賠」。

麥當勞平均每間店舖每年銷售收入約 270 萬美元，加盟方再按收入的比例支付租金給麥當勞。根據服務業僱員國際工會（Service Employees International Union）指出，麥當勞的租金收益率介乎 10.5％ 至 19.3％ 之間，是一般出租物業的收益率 2 至 3 倍，麥當勞更可以收取租金長達 20 年。

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▲ 麥當勞 2014 年在越南開設首家分店，這也是該連鎖餐廳在亞太區和 EMEA（中東和非洲）區的第 1 萬家餐廳。

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再看麥當勞的財務報表，會發現特許經營對品牌有更多好處。去年麥當勞在 210 億美元的收入中獲得 60 億美元的利潤。對快餐餐飲業而言，28.5％ 的利潤率算是很驚人。當中 94 億美元的收入來自他們擁有的 7％ 直營店，但直營店同時帶來了近 80 億美元的開支。如果再加上公司其他營運，直營業務其實是虧損，但 60 億美元的淨收入是來自特許經營業務。

雖然麥當勞有過萬間加盟店，如果加盟方無法維持營運，他們只需付錢與麥當勞解約，公司可再找其他人加盟。萬一還是經營不下去，在最壞的情況下，麥當勞仍可出租給其他人或出售該資產。無論哪種方式，麥當勞都可以獲得報酬。麥當勞表面上看似是飲食業龍頭，其實更像地產大亨。

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