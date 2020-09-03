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【買台罩注意】台灣口罩真係加價! 報道指加幅超過 30%

行內熱話 03:57 2020/09/03

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早前已有消息指，台灣製造口罩將於 10 月起加價 (按此瀏覽報道)，但近日卻有報道指，已有不少商店增加台製口罩的零售價。
 
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

根據台灣 TVBS 的報道指，在台灣市售的口罩已經加價，每盒口罩加價約 50 至 100新台幣。例如：萊潔口罩加 50 元新台幣至 399 元新台幣，康匠亦加 50 元新台幣 至 400 元新台幣。南六和正洸口罩更由 299 元新台幣加價至 399 元新台幣，大約一片口罩由 6 元新台幣加到 8 元新台幣，升幅超過 30%。

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台灣 萊潔口罩

【其他內容】用近 1 億元買! 物流署購入3200 萬個假日本製Lv2口罩 拒透露供應商資料【詳情即睇:下一頁】

台灣製造口罩加價的原因，是跟原材料上漲，令廠方增加出貨批發價，最終影響各大商店的零售價。至於香港市售的台灣口罩暫未有加價情況，相信因仍有存貨關係，但新一批口罩訂單或將會反映加幅。

【其他內容】 附結果全表!K Kwong 評測 18 款口罩質素 港產口罩最好 台灣藍鷹口罩平平 印尼口罩過濾僅得 30.7【詳情即睇:下一頁】

台灣康匠口罩

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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