  • 30°C
香港時間 : 2020903日 (四) 03:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【附購買連結】Medicom、屈臣氏、Tempo 等口罩! 百佳網店有得賣啦!

行內熱話 03:12 2020/09/03

分享：

近來口罩供應充裕，在不少地方都有口罩發售。但如果大家工作太繁忙，都可以選出在網上購買口罩。例如近日百佳網店就把多種口罩上架發售。
 
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今次百佳網店發售的口罩眾多，包括:Medicom、屈臣氏、Tempo、便利妥等知名品牌，而且型號亦多。當中屈臣氏有 Level 3 口罩發售，日版 Medicom 口罩亦有得賣，售 $144 盒，比之前稍為減價。

但有時部分貨品會售罄，買家便要等待店方補貨後才可購買。雖然在百佳網店購買口罩是方便，但注意其需要買滿 $600 才可提供免費送貨服務。

【其他內容】 附參加方法!保誠 Pulse 免費送一萬盒香港製造彩色 Level 3口罩 一盒30個獨立包裝【詳情即睇:下一頁】

百佳網店正發售多款

 【其他內容】港產衛家Lv3 薰衣草紫口罩現貨平售$55/30個 廠方更把部分收益捐出【詳情即睇:下一頁】

百佳網店正發售 Medicom 口罩

口罩購買網址>>>

【其他內容】  【附結果全表】K Kwong 評測 18 款口罩質素 港產口罩最好 台灣藍鷹口罩平平 印尼口罩過濾僅得 30.7【詳情即睇:下一頁】

屈臣氏口罩

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【一盒齊三色】港牌 Marz Mask TYPE IIR 彩虹口罩 早鳥價售$70/50個
2020/09/01
【一盒齊三色】港牌 Marz Mask TYPE IIR 彩虹口罩 早鳥價售$70/50個
【附購買方法】一盒齊7色! Good Mask中秋彩虹99 限定版 Level 3獨立包裝售$108/35個
2020/09/01
【附購買方法】一盒齊7色! Good Mask中秋彩虹99 限定版 Level 3獨立包裝售$108/35個
【附直購連結】港牌Gimans推秋日粉紅/紫水晶Level3漸變色口罩 售$108盒
2020/09/02
【附直購連結】港牌Gimans推秋日粉紅/紫水晶Level3漸變色口罩 售$108盒
網上購物 網購平台 著數優惠 疫情 口罩 香港 百佳

上一篇文章

【買台罩注意】台灣口罩真係加價! 報道指加幅超過 30%

下一篇文章

香港製造 ActiveCareMask﻿ BP95 多顏色/花紋 Level 3 口罩 同售 $80/30個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹