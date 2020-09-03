【附購買連結】Medicom、屈臣氏、Tempo 等口罩! 百佳網店有得賣啦!

近來口罩供應充裕，在不少地方都有口罩發售。但如果大家工作太繁忙，都可以選出在網上購買口罩。例如近日百佳網店就把多種口罩上架發售。



【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今次百佳網店發售的口罩眾多，包括:Medicom、屈臣氏、Tempo、便利妥等知名品牌，而且型號亦多。當中屈臣氏有 Level 3 口罩發售，日版 Medicom 口罩亦有得賣，售 $144 盒，比之前稍為減價。

但有時部分貨品會售罄，買家便要等待店方補貨後才可購買。雖然在百佳網店購買口罩是方便，但注意其需要買滿 $600 才可提供免費送貨服務。

【其他內容】 附參加方法!保誠 Pulse 免費送一萬盒香港製造彩色 Level 3口罩 一盒30個獨立包裝【詳情即睇:下一頁】

▲ 百佳網店正發售多款

【其他內容】港產衛家Lv3 薰衣草紫口罩現貨平售$55/30個 廠方更把部分收益捐出【詳情即睇:下一頁】

▲ 百佳網店正發售 Medicom 口罩

口罩購買網址>>>

【其他內容】 【附結果全表】K Kwong 評測 18 款口罩質素 港產口罩最好 台灣藍鷹口罩平平 印尼口罩過濾僅得 30.7【詳情即睇:下一頁】

▲ 屈臣氏口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l