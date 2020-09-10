【加推中秋優惠】香港製造 ActiveCareMask﻿ BP95 多顏色/花紋 Level 3 口罩 每盒售 $63 起

ActiveCareMask 是香港口罩廠明心醫療儀器用品推出，特點是提供超過 25 種顏色的口罩，而且更有多個特別花紋!



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廠方表示，旗下的 BP95 口罩已通過 STC 的 Level 3 測試標準，此外更有 25 種顏色口罩。而且特別色紋款如迷彩和蕾絲款，售價跟彩色口罩同樣售 $80/30個。

廠方更提供中秋優惠，現凡買任何 BP95 單色口罩三盒，只需港幣$188，平均每盒只需 $63。

▲ ActiveCareMask﻿ 顏色口罩

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▲ ActiveCareMask﻿ 特別花紋

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ActiveCareMask 口罩規格

-每盒30個裝

-Level3

-BFE 達到 98% 以上

-PFE 達到 99% 以上

-三層外科口罩

-尺寸:成人（175mm x 95mm）/中碼（148mm x 90mm）

-香港製造

▲ ActiveCareMask﻿ 迷彩口罩

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▲ ActiveCareMask﻿ 特別花紋

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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