【附購買詳情】香港首張! 小王子限量版八達通 拍卡識發光

喜歡小王子的朋友注意！八達通聯乘小王子，推出一款「Le Petit Prince 小王子珍藏版成人八達通」，限量 8,000 張之餘，更是首張識發光的八達通卡，極具收藏價值。

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這張識發光的 Le Petit Prince 小王子珍藏版成人八達通，只要輕觸八達通讀寫器，插畫左上方的 LED 燈星星就會懂得發光，設計夠特別。此外，這張小王子八達通限量 8,000 張，而每張八達通背後均印上 0001 至 8000 的發卡序號，收藏價值倍增。

▲ Le Petit Prince 小王子珍藏版成人八達通

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由 2020 年 9 月 3 日上午 10 時至 9 月 8日下午 5 時，O! ePay 客戶可於八達通 App 優先預訂兼享免郵費優惠，而八達通將於2020 年 9 月 22 日開始由香港郵政陸續派遞，每個 O! ePay 賬戶可限購 1 張。另外，由 2020 年 9 月 17 日上午 7 時起，限量版八達通亦可於 Circle K 便利店發售，售價每張為 HK$128。

▲ Le Petit Prince 小王子珍藏版成人八達通

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