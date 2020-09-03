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【附購買詳情】香港首張! 小王子限量版八達通 拍卡識發光

行內熱話 01:44 2020/09/03

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喜歡小王子的朋友注意！八達通聯乘小王子，推出一款「Le Petit Prince 小王子珍藏版成人八達通」，限量 8,000 張之餘，更是首張識發光的八達通卡，極具收藏價值。 

【開張劈價】終返回疫前價? 盾牌口罩銅鑼灣開專門店 6.5折起 口罩最平售$39/50個【詳情即睇:下一頁】

這張識發光的 Le Petit Prince 小王子珍藏版成人八達通，只要輕觸八達通讀寫器，插畫左上方的 LED 燈星星就會懂得發光，設計夠特別。此外，這張小王子八達通限量 8,000 張，而每張八達通背後均印上 0001 至 8000 的發卡序號，收藏價值倍增。 

Le Petit Prince 小王子珍藏版成人八達通

【其他內容】  【附結果全表】K Kwong 評測 18 款口罩質素 港產口罩最好 台灣藍鷹口罩平平 印尼口罩過濾僅得 30.7【詳情即睇:下一頁】

由 2020 年 9 月 3 日上午 10 時至 9 月 8日下午 5 時，O! ePay 客戶可於八達通 App 優先預訂兼享免郵費優惠，而八達通將於2020 年 9 月 22 日開始由香港郵政陸續派遞，每個 O! ePay 賬戶可限購 1 張。另外，由 2020 年 9 月 17 日上午 7 時起，限量版八達通亦可於 Circle K 便利店發售，售價每張為 HK$128。 

 

Le Petit Prince 小王子珍藏版成人八達通

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撰文 : 蔡宇軒

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