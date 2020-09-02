【政府中大招】用近 1 億元買! 物流署購入3200 萬個假日本製Lv2口罩 拒透露供應商資料

香港政府物流署購入一批「偽日本製」口罩？物流署今日（2 日）傍晚發稿，表示已經就一批懷疑附有虛假產地來源標示口罩的個案，轉介香港海關跟進，並會全力協助執法機關調查。政府新聞公告指出，物流署早前向供應商購入 3,200 萬個口罩，按採購合約內容，口罩產地來源應為日本，防疫規格符合 ASTM F2100 第二級級別。物流署其後得知，合約中的 3,200 萬個口罩，與採購合約內容不符，並非全數來自日本。署方隨即停止向供應商發放餘下貨款，而涉事口罩目前全部在物流署庫存，未有分發給任何政府部門使用。



【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

物流署今年 3 月以直接購買方式，向一間本地供應商購入涉事的口罩。根據合約內容，供應商須向政府提供 3,200 萬個產地來源為日本的口罩，而口罩規格須符合美國材料和試驗協會（ASTM）口罩標準 F2100 第二級別。政府現在已收到該 3,200 萬個口罩，並全部於物流署庫存，未有分發給任何政府部門使用。不過，物流署其後得知，合約中的 3,200 萬個口罩，與採購合約的內容不符，口罩並非全數來自日本。物流署得悉事件後，已隨即停止向該供應商發放餘下的應付貨款，惟政府早前已向該供應商支付 9,775 萬元貨款。現時，物流署已撤銷與該供應商的採購合約，同時會向該供應商追討損失及賠償。由於物流署已將有關個案轉交相關執法部門跟進，因此不便透露該供應商的其他資料。

【日本都有假嘢】日本禁售抗疫「除菌卡」！指違反商品說明條例

▲ 物流署購入3200 萬個假日本製Lv2 口罩，一盒50個

【其他內容】Gimans Care 推兩大優惠! 送五色彩虹口罩/88折優惠【詳情即睇:下一頁】

物流署表示，有按既定程序抽樣檢驗貨品，惟當時並無發現質量問題。物流署指出，在批出涉案口罩的採購合約前，曾收到供應商提供的產品規格測試報告、產品資料、生產商信件等文件，以作為口罩防疫級別及產地來源的佐證。其後於 6 月及 7 月，供應商再次向物流署提交產品規格測試報告，以證明口罩質素達標。物流署亦曾就測試報告，向簽發機構作查詢，而簽發機構已確認測試報告真確。雖然如此，物流署最終仍發現口罩有問題，惟新聞稿中未有透露是如何及何時發現問題。

▲ 口罩使用全白盒盛載，說明一樣簡單。生產商為 Inspire Japan，生產日期 04/20

海關拘捕 2 人

於物流署發出新聞稿後不久，海關亦發出新聞公告，指昨天（1 日）就一宗供應商向物流署供應懷疑附有虛假產地來源標示外科口罩的案件展開行動，涉案一名供應商及一間運輸公司的董事，因涉嫌違反《商品說明條例》被捕。根據物流署資料，涉案口罩有 3,200 萬個，海關會與物流署緊密聯繫，檢取涉案口罩作進一步調查。根據海關所指，物流署早前向案中本地貿易供應商採購案中外科口罩，供應商聲稱向署方所供應的口罩產地為日本。然而，該署其後懷疑口罩並非全數來自日本，遂於 8 月 31 日向海關舉報。海關隨即展開調查，發現涉案外科口罩是由一間本地貿易商，經一間運輸公司供應予物流署。該款口罩以紙盒或膠袋包裝，包裝上附有一家日本製造商的資料，標示的原產地為日本，惟初步調查發現，涉案外科口罩大部分並非在日本生產。

▲ 包裝標籤十分簡單，以日文夾雜英文介紹





海關人員遂於昨日展開行動，分別搜查涉案貿易公司位於長沙灣及葵涌的兩個辦工地點，並拘捕了該公司的一名 39 歲男董事。調查發現，涉案貿易公司與一間運輸公司共同佔用上述位於葵涌的辦工地點，海關人員昨日亦於該處拘捕了運輸公司的一名 47 歲女董事，兩人現正保釋候查。

港產衛家Lv3 薰衣草紫口罩現貨平售$55/30個 廠方更把部分收益捐出

▲ 物流署購入的假日本製Lv2 口罩，口罩為白色設計，以膠袋包好。

【其他內容】 【附結果全表】K Kwong 評測 18 款口罩質素 港產口罩最好 台灣藍鷹口罩平平 印尼口罩過濾僅得 30.7【詳情即睇:下一頁】

物流署會加強抽查

物流署發言人表示，一般情況下該署會採用招標、報價等程序採購口罩，但今次涉案的採購口合約，卻是以「直接採購方式」採購。物流署解釋，由於今年初新冠肺炎疫情發展迅速，口罩需求急升，因此署方採用不同途徑和方式於全球採購口罩，以便於最短時間內爭取到所需口罩，因此當時決定以直接採購方式購買該批口罩。發言人又補充，由於當時世界各地對口罩需求甚殷，若署方要求供應商提供口罩的最新獨立測試報告、樣本等，供應商很可能會把貨物售予其他買方，因此當時署方在批出合約前，只能審視供應商所提供的現有產品資料。

就未來有關「直接採購口罩」的行為，物流署表示會加強抽查，增加抽樣檢驗的數目／項目，如有需要在確認收貨前，亦會將收到的口罩交付政府化驗所或其他獨立認可化驗所進行測試，或要求供應商提交獨立認可化驗所報告，或製造商確認函確認口罩是由它生產，以證明有關口罩符合所需要求。

【開張劈價】終返回疫前價? 盾牌口罩銅鑼灣開專門店 6.5折起 口罩最平售$39/50個【詳情即睇:下一頁】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l