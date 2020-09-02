【限聚令放寬】 堂食時間延長作用有限　尖沙咀食肆：4人可同枱才救到晚市

香港零售餐飲業因新冠肺炎受致命打擊，尤其遊客集中地的尖沙咀商舖，政府今日（9 月 2 日）宣布晚市禁堂食放寬至 10 時幫助又有多大？SME.hket 記者下午在北京道、宜昌街至漢口道一帶部分發現很多商舖「落閘」，附仍有開門的餐廳則認為放寬堂食時間作用有限，希望可限聚令可由 2 人 變 4 人。

在漢口道經營粥麵店的廖先生直指放寬至 10 點作用不大：「特首應盡快點解決新冠肺炎疫情。香港市民因 2 人限聚令等措施屈在家太久。政府可先放寬至 4 人限聚，人多叫小菜也爽手些，消費能力提高我們才可以生存下去。」

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廖先生又指，漢口道附近一帶商舖近 3 至 4 月開始出現已「拉閘」，早期還未放寬晚市禁堂令至 9 時，店舖下午 3 時已收舖休息，除了人工支出至少可慳電費，減少虧蝕。他已跟業主商討減租，但往往要兩個星期才有初回覆，唯有硬著頭皮營業。

另一麵店負責人王先生表示，晚市是大部分食肆主要收入時段，早前晚市禁堂食令寧願提早關店，因只靠外賣難回本；放寬至晚上 10 時相信對生意會「略有幫助」。他又指，可能店舖口碑好，故晚市客人願意排隊等候，目前生意還過得去。

日式餐廳負責蔡先生稱，晚市食客點餐份量大收入多，加上位處商業區外賣生意不會太旺；午市定食套餐限定份量食客進餐時間快，翻台率又低，經營困難。現在政府放寬晚市禁堂食令至晚上 10 時，可望幫到少少生意。

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蔡先生續指，其實一般以為遊客是尖沙咀食肆商店主要客源，但其實小本經營商店甚麼客也要做，但因營運開支比連鎖店少故暫時還可應付。他反擔心指全民自願檢測計劃因聚集人數眾多有機會在檢驗期間染疫，打擊正在緩和的新冠肺炎疫情。

大商場食肆：制肘多只能觀望

在海港城經營火鍋店的 Eric 指，限聚令人數他們經營影響比一般食肆大。他解釋，火鍋店 2 人與 4 位客人消費差距可以很大。4 人同枱平均消費客近 1,300 至 2,000 港元，2 人一枱平均消費近 1,200 元，還未計給予折扣優惠。而且，晚上最多只做兩輪客，所以現時政府放寬晚市至 10 時對他們幫助不大，加上 9 時後火鍋類食肆不會有外賣，故希望政府盡快開放同枱人數限制以及餐廳入座人數。

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東南亞餐廳負責人黃小姐指，新冠肺炎疫情下海港城市況尚算正常，商場業主也大力搞推廣優惠活動，商場人流隨即增加，惟晚上 9 時後開始人流比平時差。以往他們晚上 11 時才休息，現時已提早至晚上 9 時截單及關門。政府維持 2 人限聚令，較難安排 3 人以上的食客座位，放寬禁堂食令時間也幫助不大。她建議限聚令放寬至 4 人，才會令市民出外用餐。

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