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【疫市營商】長期用Zoom上堂開會電腦搶手　翻新機收入疫市增逾 3 成

商管策略 17:04 2020/09/03

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新冠肺炎疫情持續，教育局宣布本月中小學分階段復課，由於部分年級仍需網上授課，加上之前停課停學，電腦頓成學生必需品。有主售電腦翻新機的公司逆市跑出，更吸引其他人開設加盟店。

百川科技電腦的主要業務為代理翻新電腦，不少人誤會「翻新機」是將廢棄的電腦更換壞零件後販賣，但百川科技專門翻新大品牌，例如 Lenovo 、HP 、Dell 電腦，貨源來自美國、加拿大的原廠回收的二手商用機，通常這些電腦都是公司淘汰下來又或者退貨的電腦。

百川科技創辦人謝偉雄指出，所有翻新都要檢測品質整修，各零件要通過 26 項品質測試，主機板亦會用壓縮空氣清除塵埃，翻新機與全新一手機近乎無分別，價錢卻只需新機 1 /3 ，非常有競爭力。

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百川科技創辦人謝偉雄。

用戶數超Google！Zoom 兩招成功箍客兼增3倍收入見下頁

過住百川科技每個月可售出 500 部電腦，但上個月居然賣出 700 多台，增幅達 35%。謝偉雄解釋：「有不少新客戶都是家長，他們說學校雖然都會派電腦宣傳單張讓他們選購，但售價偏貴，要港幣 9,000 元以上，到電腦商場買同規格的電腦都還要便宜點。又因為舊電腦使用 Zoom 會有限制，想要暢順用 Zoom ，電腦 CPU （處理器）是 Intel Core i5 的話最少要第 6 代，高階 i7 的話也最少要第 4 代。舊款電腦會窒，運行時甚至會只聽到聲看不到畫面。這也是家長硬著頭皮也要買新電腦的主因之一。」

現時最熱賣的款式為聯想（Lenovo）T460s，上個月賣出近 200 部。這款電腦現售港幣  4,600 至 5,400 元不等，視乎配置而定。同款機型在 3 年前剛推出市面時索價近 16,000 元，配置絕對不差。謝偉雄說：「現時百業肅條，有些來自其他行業東主都對我們這行有興趣，甚至有人和我們接洽，希望可以開辦加盟店。希望未來我們公司能夠每區都有門市，將環保的翻新機推廣出去。」

表演場地重開無期通知又太遲 劇團總監：「點解戲院可以開劇院唔得？」下一頁

最熱賣款式  T460s ，只需新機的三分一價錢。

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撰文 : 陳文政

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