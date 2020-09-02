【Staycation 商機】海景嘉福酒店窗外現奇景! 多房掛「HAPPY BIRTHDAY」氣球

新冠肺炎疫情打擊了不少行業，其中酒店業更是災情嚴重，為求自救，不少酒店都推出 Staycation 住宿優惠。近日有人便發現位於尖東的海景嘉福洲際酒店出現了一個「奇景」，只見不少窗戶都貼上「HAPPY BIRTHDAY」字樣，原來部份住宿優惠包括英文字母或數目字氣球。

近日有人發現海景嘉福洲際酒店的窗戶，貼滿了各式各樣的英文語句，最常見的便有「HAPPY BIRTHDAY」，其他還有「LOVE U 4EVER」、「LADIES NIGHT」、「BE A GOOD DOCTOR」等等。有網民第一眼看見圖片笑言：「第一眼以為係肉參求救訊號」、「啲人冇得响酒店開 birthday party 好似過唔到生日咁」等。

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▲ Staycation 熱潮

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由於看起來氣球款式相同，相信可能是酒店套餐提供。查看海景嘉福洲際酒店「優惠推廣」一欄，其中兩個套餐都有氣球提供，分別是「友緣相聚住宿計劃」及「洲際浪漫時刻」。前者房價 1,280 港元起，9 月生日之住客於 9 月 30 日前預訂及入住，還可免費獲贈朱古力慕斯蛋糕或士多啤梨慕斯蛋糕一個。其他還包括早餐 (3 位用)、房內享用派對拼盤 (3 位用)、房內氣球佈置及自訂語句 (限 18 個英文字母或數目字)、迎賓小食籃、延遲退房時間至下午 4 時等。

至於「洲際浪漫時刻」則為海景客房，房價 2,480 港元起，套餐包括：房內浪漫佈置及自訂語句 (限 18 個英文字母或數目字)、香檳一瓶、心型朱古力蛋糕一個及朱古力醬士多啤梨、二人客房晚餐、延遲退房時間至下午 2 時等。

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Photo Source:中環十一少