【限聚令放寬】晚市堂食延長到10時　居酒屋老闆：最緊要恢復消費意欲

新冠肺炎疫情緩和，政府今日（9 月 2 日）宣布晚市禁堂食放寬至10 時 。有經營居酒屋的中小企指出，雖然僅放寬多 1 小時，對居酒屋之類靠深夜市客的店鋪幫助不大，但政府已傳遞疫情轉好的訊號，相信會提升市民的消費意欲，市道可望進一步好轉。

日式居酒屋「Jan Jan 串揚專門店」香港區負責人石健華（Kevin）說：「晚市佔了我們總生意額 8 成，晚市禁堂食令實施後不僅令晚市完全癱瘓，更影響本港市民整體消費意欲，多人限聚令更雪上加霜，當時生意額跌了近 9 成。7 月 15 日我們索性停業 14 日避疫。」

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▲ 居酒屋非常依賴晚市堂食，在禁晚市堂食時店舖曾索性休業。

後來放寬晚市堂食至 9 時，店舖生意回復一半，今星期再有好消息，晚市堂食會放寬到 10 時。石健華相信會進一步帶動生意。他說：「不是說那個小時可以做到多少生意，而是消費者會因為政策而覺得疫情好轉，消費意欲會上升。」

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「Jan Jan 串揚專門店」近 7 成客人都是朋友式的多人聚餐，但近期受到二人限聚令影響，客人大多是「情侶客」。石健華希望政府可進一步放寬至 4 人限聚，他又說：「希望可以讓酒吧盡早回復正常營業吧。一些酒吧的朋友到現仍處於休業狀態，生意跌幅 100%，很難撐下去。」

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