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【平均每個賣$1.88】 M Plus Level 3 口罩買3送1 SOGO/裕華/官網等等都有優惠

行內熱話 16:57 2020/09/02

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香港口罩廠 M Plus 推出第三輪開售，並提供新購買優惠。
 
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

M Plus 口罩為 Level 3 級數，一盒 30 個，有粉紅和藍色選擇。現時廠方提供買 3 送 1 優惠，以一盒原價 $75 來計，優惠後平均一個口罩只需 $1.88。除官方網站外， M Plus 口罩在 SOGO、裕華和 Organic Plus 等零售點同樣有優惠!

【其他內容】Gimans Care 推兩大優惠! 送五色彩虹口罩/88折優惠【詳情即睇:下一頁】

M Plus Level 3 口罩

口罩購買網址>>>

(買滿$400 免運費)

【其他內容】  【附結果全表】K Kwong 評測 18 款口罩質素 港產口罩最好 台灣藍鷹口罩平平 印尼口罩過濾僅得 30.7【詳情即睇:下一頁】

【開張劈價】終返回疫前價? 盾牌口罩銅鑼灣開專門店 6.5折起 口罩最平售$39/50個【詳情即睇:下一頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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