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【限聚令放寬】白交個半月租終可重開！ 小型健身室老闆：最緊要先復工

業界頭條 16:33 2020/09/02

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新冠肺炎疫情緩和，限聚令再度放寬，政府宣布健身室有限度重開，有健身室經營者坦言「有條件」重開不是問題，最重要是能復業。銅鑼灣樓上健身室「Fitness Fuel」於 5 月開業撞正新冠肺炎疫情處所休業令，開業至今足有 1.5 個月受到限聚令影響需要停業，只能白交租。

Fitness Fuel 聯合創辦人 Gary Lam 說：「能夠再開業當然開心，起碼有生意返到。我們這些小型健身室專門做一對一訓練，其實在防疫上更有把握可以做得更好，在未來這種模式相信亦會成為新趨勢。」

美容院・餐廳晚市重開有望？食肆老闆：「快倒閉勿再拖泥帶水」見下一頁

一對一教學在防疫上更安全。

政府今日（9 月 2 日）宣布健身中心可重開，每個健身站、器械或器材最多容納 4 人，器械要相隔 1.5 米或有隔板阻隔，每次使用器械後要清潔消毒。連教練在內每組訓練或課堂最多為 4 人，每個小組之間要有至少 1.5 米距離，蒸汽浴及桑拿設施要關閉。

Gary 直言措施問題不大，那怕學員需在訓練時佩戴口罩，亦因為場地小，更容易在兼顧到安全的情況下控制到冷氣溫度，他在停業期間亦已考慮部署多項防疫衛生措施，包括添購消毒設備如 UV 燈、引入分流機制，屆時健身室每次會只有兩對教練及學員，保持社交距離下訓練是完全可行的。

表演場地重開無期通知又太遲 劇團總監：「點解戲院可以開劇院唔得？」下一頁

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撰文 : 陳文政

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