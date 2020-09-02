【疫市營商】全球航空業裁員逾35萬人 航空公司索性買貨機攻貨運

新冠肺炎嚴重衝擊全球航空業，顧問機構 Five Aero 最新發表的報告顯示，全球航空業過去 6 個月共裁員超過 35 萬人；估計今年底裁員人數恐逼近 50 萬。結果，過去相冷門的貨運業務反而成為救命草，如台灣長榮航空決定將 3 架新客機改成貨機，彌補客運量的損失。

全球航空業遇大型裁員潮

《彭博》引述 Five Aero 聯合創辦人 Rowland Hayler 指，今年底全球航空業恐削減近 50 萬個工作職位，包括約 2.5 萬個不屬於航空公司、機場主要類別的職位；另有 9.5 萬個職位面臨風險，但尚未正式公布裁員。

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同時，亞洲及全球各地的機場，似乎透過減薪來推遲裁員計劃。研究顯示，到目前為止，航空業超過 80% 裁員人數來自歐洲和北美洲。Hayler 表示，這兩個地區的裁員人數可能會上升，因為最大的飛機製造商和大部分關鍵供應商都設在西方國家。

長營客運轉貨運 為後疫情時代鋪路

至於一向以客運作為主要收入來源的台灣長榮航空，上半年客運量減少 60.5%，貨運則年增 70.7%。公司總經理孫嘉明表示，短期內客運難以復甦，因此調整策略做貨運生意。公司早前與美國波音公司（Boeing）達成協議，將尚未交付的 7 架客機，其中 3 架改為貨機，應付未來貨運需要。

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Photo：Can Pac Swire、shutterstock