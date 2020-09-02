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【限聚令放寬？】堂食時間延至晚上10時　健身室・按摩院等處所有條件重開

行內熱話 14:08 2020/09/02

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香港新冠肺炎疫情近日有下跌趨勢，消息指今日新增大約 8 宗確診個案。隨著多項防疫措施於明日屆滿，政府將放寬個別處所，包括健身中心、按摩院可以有條件重開。至於晚市堂食的時間將由晚上 9 時，延長至晚上 10 時，以上各項措施將會在本周五 (9月4日) 凌晨起生效，為期 7 日。

三大主要放寬：

(1) 晚市堂食延長至晚上 10 時，仍維持最多兩人一枱，入坐人數不可逾半;

(2) 除溜冰場外，健身中心、按摩院可以重開；

(3) 除獲豁免者，繼續禁止在公眾地方進行二人以上的群組聚集;

面部療程顧客戴口罩做不到 美容院：收入來源大減重開作用有限下一頁

停業多月的健身中心、按摩院可有條件重開

衛生福利局局長陳肇始表示，放寬現有社交距離限制措施是經過深入考慮，包括考慮開放措施的必要性。至於將晚市堂食時間延至 10 時，是源於部分市民反映他們較晚才晚餐，因此作出微調。

美容院・餐廳晚市重開有望？食肆老闆：「快倒閉勿再拖泥帶水」下一頁

健身中心重開後，每個健身站、器械或器材最多容納 4 人，器械要相隔 1.5 米或有隔板阻隔，每次使用器械後要清潔消毒。連教練在內每一組訓練或課堂最多為 4 人，每個小組之間要有至少 1.5 米距離，蒸汽浴及桑拿設施要關閉。

至於按摩院，床位或座位亦要相隔 1.5 米或有隔板阻隔，每個被分隔的服務範圍最多為 2 人，員工提供服務時須配戴口罩或面罩等防護裝備，所有毛巾和用品要每次更換。

表演場地重開無期通知又太遲 劇團總監：「點解戲院可以開劇院唔得？」下一頁

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撰文 : 廖淑瑩

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