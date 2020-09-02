韓國製造Bye Corona KF94 四層高防口罩 卓悅賣$6.5個

卓悅表示，正發售韓國製造Bye Corona KF94 四層高防口罩，全線卓悅分店有售。



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Bye Corona KF94 四層水口罩規格

-具美國FDA證書

-具KFDA安全認證：韓國食品及藥物管理局認證 KF94 級

-包裝上亦印有醫學外用(의약외품)的字眼，為經韓國政府認可專門給醫護人士所使用的

-韓國製造，獨立包裝，成人適用

-四層結構，高效阻隔顆粒及飛沫，舒適透氣，呼吸暢順

-3D立體設計，減少與面部摩擦，不破壞唇妝，鼻位有鐵線調節，減少戴眼鏡時起霧氣的情況

-舒適耳帶，減低造成耳朵疼痛

【秒殺價$6.5/片】(建議價$25)

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▲ Bye Corona KF94 四層高防口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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