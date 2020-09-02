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日本城全線產品買4 送 1 口罩都有得減!

行內熱話 13:34 2020/09/02

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日本城全線產品買4 送 1 口罩都有得減!

日本城表示，由即日起全線產品買 4 送 1。
 
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日本城全線產品買 4 送 1，當場亦包括口罩。注意送贈之第 5 件商品以最低價格計算，建議最好購買 5 件售價相若的口罩就最抵!

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 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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