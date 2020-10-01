【香港製造】首創話梅朱古力　兩姊妹拍住上造出真正「香港味道」

朱古力一向被人認為是肥胖、不健康的零食，但有兩姊妹就創立本地品牌嘗試扭轉坊間對朱古力的印象；更在產品加入不少「香港味道」，更首創話梅朱古力，以及在今年中秋節推出限量手繪中秋月兔。

大膽創新成創作動力 推限量手繪中秋月兔

本土品牌「Chukulik」在 2018 年成立，創辦人 Heidi Tong 早年由外國回流，發覺香港市面上售賣的朱古力口味沒有太多選擇，因而萌生創業的想法。Heidi 回想，當時在外國讀書時，監護人經常鼓勵她「見到咩就試下煮」，因而激發 Heidi 的創意，更把它投放到朱古力製作。

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▲ Chukulik創辦人Heidi Tong (左)

Chukulik 的朱古力產品主要以黑朱古力製作，口味非常「地道」，例如話梅黑朱古力便是最暢銷產品。其實製作話梅黑朱古力亦不容易，Heidi 表示，市場上話梅口味可以差天共地，要平衡它跟黑朱古力的味道非常困難，要不斷反覆嘗試多次才能找出合適的味道。品牌在中秋亦推出限量 20 隻的手繪中秋月兔，外殻是 70% 黑朱古力的月兔，敲開外殼會發現朱古力乾果和果仁。

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▲ 話梅黑朱古力

▲ Chukulik bomb

盼未來開設實體店

創業已經 2 年多，Chukulik 經常在手作市集及商場的展覽中出現，現時在中環設有寄賣點。創業之路並不容易，Heidi 坦言客戶人脈網絡是創業初期的最大困難，因此花不少時間在拓展客戶方面，幸好不少客人因產品口味特別而再次光顧。她希望未來能夠開設實體店，但仍要視乎營運的成本及店舖租金。

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