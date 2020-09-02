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【SME學堂】擺脫資安醜聞翻身用戶數超Google！Zoom 兩招成功箍客兼增3倍收入

商管策略 10:59 2020/09/02

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視像會議軟件 Zoom 在新冠肺炎疫情下大受歡迎，收入比去年大升 355%，在 4 月時每日用戶數更達到 3 億，超越微軟（Microsoft）的 Teams 和 Google 的 Meet。公司早前面對資訊保安漏洞的醜聞，更以 2 招極速應對，成功留著客戶，帶動公司收入增長。

Zoom 早前公布第二季業績，營業額收比去年同期增加 355% 達 6.635 億美元 (約港幣 51.42 億元)。公司業績大幅增長的原因是吸引新顧客，當中有 81% 的收入增長來自新訂閱戶。Zoom 在疫情下大受歡迎，除了擁有屏幕畫面共享、數碼背景及允許多名用戶同時與會等功能外，公司的商業觸覺也是成功的關鍵。

（1）看準疫情下用戶需要改使用條款

今年 2 月時, Zoom 見中國新冠肺炎疫情嚴重，公司放寬免費用戶原本最多只能參與 40 分鐘的視像會議限制，並發表軟件用法予首次在家工作的用戶。Zoom 在疫情下能快速察覺商機並搶客，也為後來推出的推銷和訂閱服務鋪路。

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Zoom創辦人袁征

（2）迅速認錯改正贏取客戶信任

Zoom 初期受用戶歡迎，但在 3 月遇上資安危機。公司對此亦快速回應事件，如創辦人袁征不掩飾事實並馬上認錯，並立即更改軟件預設功能，規定用戶若要加入聊天室需經批准等。此外，Facebook 前保安總監 Alex Stamos 在 Twitter 上討論 Zoom 的資安問題後，Zoom 就聘請他擔任顧問。

Zoom 也收購加密通訊公司 Keybase，確實提供端對端加密，並成立資安委員會，專門做滲透測試，檢視軟件資安能力，展現了公司處理問題的誠意。

公司能夠直接面對問題、快速因應，留住用戶的心，再結合公司產品的優點和後續銷售手法，令 Zoom 成功在醜聞中翻身。

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Photo﹕pexels、Zoom@Facebook

撰文 : 廖淑瑩

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