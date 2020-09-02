【日本移民】投資日本有前景？ 物業代理：創業好過香港還可申請移居

香港大環境近年急劇變化，不少人萌生移民念頭。日本作為香港人的「鄉下」，自然對港人有莫大吸引力，日本地產專家指近期有不少港人在日本投資置業，盼藉此得到日本國籍，帶動在香港經營日本地產代理公司的生意。

Estate One 海外發展部總經理平山櫻是港日混血兒，她說：「我們公司是地產發展商兼物業代理，協助不同企業到日本投資亦是我們核心業務，近年不少公司東主都打算移民當地，我們亦會為他們提供建議及相關資訊。」

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▲ Estate One 海外發展部總經理平山櫻。

平山櫻指出，移民日本大致可分三種方式。第一種是「學生」，亦即針對日語能力較弱而對日本有興趣的群體，他們首先要報讀日本的語言學校，並進修日語到 N2 、 N1 即可求職。由於日本人英語水平低，所以更樂於聘請外來人手，她說：「日本在政策上會保護當地人，以便利店最低工資為例，日本人大約 1,500 日圓 1 小時，香港人大約 1,200 至 1,300 日圓，內地人則只有 1,100 日圓。日本的物價不高，一杯咖啡大約只需 350 日圓，基本上一天做兩更 4 小時兼職即可輕易養活到自己。但這個方法想得到永住權需時最長，約要花 7 至 10 年，大部份人都是要 10 年才能入籍。」

第二種方法是「工作」，由日本企業聘請港人，港人藉此得到工作簽證。要走這條的話，英語、日語能力必須極佳，多數會擔任要不停出差的工作。平山櫻指出，現時日本最需要的是會計、金融類人才，因為日本希望引入人才改革他們的金融制度，而香港在這方面享譽國際。這個方法要得到永住權大約要花 5 至 7 年時間。

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▲ 移民日本享受生活是不少香港人的夢想。

第三種則是「創業」，申請人要投資 500 萬日圓（約港幣 36.5 萬元）在日本開辦公司，然後公司每年要獲利約 35 萬港元，持續 3 至 5 年即可得到永住權。但其中一個弊病是若果想申請伴侶過日本的話，需按人頭比例去加大投資、獲利的金額，因為政策的原意是要求申請人有在日本養活自己的能力，申請多一個人公司每年要賺約 70 萬港元才可以。

平山櫻坦言，創業是熱門選擇，不少港人的公司是購置當地物業收租，又或者頂手當地店舖，以香港生意賺到的錢補貼日本生意。那怕在日本沒人脈沒經驗，亦能在日本經營加盟店，例如直接與日本連鎖餐廳、拉麵店的總公司接洽，直接由專家解決問題。

平山櫻說：「用這種方法而想確保自己可以符合入籍要求，在台灣大約要花費港幣 250 萬元，而日本花 300 萬港元便很穩妥，所以非常受歡迎。在日本做生意，商舖對比香港租金低很多，香港旺角要交港幣 10 至 20 萬元租金的話，在日本新宿開面積 400 呎店舖月租也只要港幣 2.5 萬至 4 萬元。而且日本人受到成龍影響，對中式食品尤其點心、港式叉燒極為喜愛。大家都見到添好運在日本大排長龍，其中最受日本人喜愛的食物是香港人非常熟悉的『菜心』，因為日本本土沒出產這種蔬菜。港人在日本創業機會比香港更多。」

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▲ 日本環境好，福利多，非常適合港人移居。

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