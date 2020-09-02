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【日本都有假嘢】日本禁售抗疫「除菌卡」！指違反商品說明條例

行內熱話 04:24 2020/09/02

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新冠肺炎疫情在全球大爆發，令一些抗菌、抗疫產品亦因此而熱賣。其中一款曾經熱賣的產品，就是聲稱具抗菌效果的「除菌卡」。然而，日本消費者廳就以違反商品說明法為由，禁止發售「除菌卡」。 

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據日媒報導，日本消費者廳在 5 月中已公開質疑攜帶型空間除菌產品的功效。因不少產品都聲稱已在狹窄空間測試除菌功效，但就未有測試通風空間中的效用。而在 8 月，日本消費者廳亦再次指出，期間曾收到最少 4 宗因使用二酸化鹽素空間除菌產品而灼傷的報告。

直到近日，日本消費者廳以違反「景品表示法」為由正式宣佈禁止發售「除菌卡」。除非製造商能提供隔離證據，證明「除菌卡」能發揮除菌作用。

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日本消費者廳以違反「景品表示法」為由正式宣佈禁止發售「除菌卡」

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撰文 : 張文啟

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