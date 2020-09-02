台灣口罩加大徵收量!? 中衛等台製口罩出貨延期 網店被客瘋狂追貨吐苦

網購貨品不時會有延期發貨等情況，口罩亦不例外。有網店亦因而被買家不斷追貨，需要在 Facebook 發通告解釋延遲因由，並安排退款。



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有網店因賣中衛口罩的售價較合理，所以引來大批買家購買。但因不少買家到預訂發貨時間仍未收到口罩，有大批買家向店來查詢到貨時間。由於店方無法在短時間回覆，令不少買家十分擔心。店方遂在 FB 出帖，解釋因由和跟進方法。

店方解釋，台灣徵收口罩係一直存在，工廠只把其餘貨量出口供應，所以到貨量一直不太足夠。但因台灣政府對部分口罩廠的徵收量巳達 80%，令供貨日期大幅延後。

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▲ 店方發帖解釋延遲出貨問題

店方指，由於近期店主承受極大壓力，每日均面對數以百計追貨 PM。因此即使在供應商未退款的情況之下，店方都會先退款給不想再繼續等待的中衛口罩買家。其他台灣口罩品牌的到貨日期和跟進安排，亦可參考該 FB 帖子。

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▲ 中衛口罩大受買家歡迎

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