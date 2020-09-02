港產衛家Lv3 薰衣草紫口罩現貨平售$55/30個 廠方更把部分收益捐出

香港口罩廠 Right Plus 衛家表示，正為正式開賣 ES Lv3 口罩。



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廠方表示正以特惠價發售三款口罩，而且為慶祝衛家口罩正式開賣，九月份內經官網賣出既每一盒口罩，衛家將會捐五蚊俾深水埗明哥的北河同行。衛家口罩除是 Level 3 高防水平外，內層更選用特製 ES 布，特級柔軟順滑，舒適透氣。

▲ 港產衛家Lv3 口罩

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Right Plus 衛家口罩規格:

1) 成人ES P99 (30個袋裝) 售 $55 盒

ASTM Level 3

BFE, PFE & VFE > 99%

材質：內層選用特製ES布，特級柔軟順滑，舒適透氣

中層使用香港本地製造P99熔噴布

外層防水滴、擋住污垢、阻隔花粉塵粒

耳帶：橡筋耳繩

顏色：天空藍 /薰衣草紫

尺寸：175mm X 95mm (+/- 5mm)

產品數量：30片 (10個一包)

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2) 成人ES P99 (獨立包裝) 售$65 盒

ASTM Level 3

BFE, PFE & VFE > 99%

材質：內層選用特製ES布，特級柔軟順滑，舒適透氣

中層使用香港本地製造P99熔噴布

外層防水滴、擋住污垢、阻隔花粉塵粒

耳帶：橡筋耳繩

顏色：天空藍 /薰衣草紫

尺寸：175mm X 95mm (+/- 5mm)

產品數量：30片 (獨立包裝)

▲ 港產衛家Lv3 薰衣草紫口罩

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3) 成人 P95 (30個袋裝) 售 $ 50 盒

ASTM Level 1

BFE > 99%

PFE > 96%

材質：內層選用柔軟舒適不織布

熔噴不織布有效過濾細菌、微粒超過96%

外層防水滴、擋住污垢、阻隔花粉塵粒

耳帶：橡筋耳繩

顏色：天空藍

尺寸：175mm X 95mm (+/- 5mm)

產品數量：30片 (10個一包)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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