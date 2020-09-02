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【附直購連結】港牌Gimans推秋日粉紅/紫水晶Level3漸變色口罩 售$108盒

行內熱話 02:09 2020/09/02

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港牌 Gimans Care 又推出新款成人口罩，今次廠方推出漸變色秋日粉紅 Dusty Pink 和紫水晶 Violet Crystal 口罩。  

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

兩款新口罩皆採用漸變色設計設計，發售日期為 9 月 2 日下午 6 時至 5 日 23 時 59 分。預計出貨日期為 10 月 10 日。

Gimans Care 紫水晶 Violet Crystal

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Gimans Care 秋日粉紅 Dusty Pink

Gimans 口罩規格:
BFE PFE VFE >99% (Nelson Labs)
ASTM F2100 LEVEL 3 (Nelson Labs)
EN 14683 type IIr + 歐盟CE
ISO 13485 醫療儀器品質管理系統證書
ISO 10993 生物相容性測試
日式立體型，超柔軟彈性耳帶，長時間佩戴舒適，高透氣度
工廠位於無錫，超過10年出口日本經驗

秋日粉紅 17.5cm 30片/盒 非獨立包裝 $108/盒 >> 購買連結

紫水晶 17.5cm 30片/盒 非獨立包裝 $108/盒 >> 購買連結

Gimans Care 口罩

【其他內容】  【附結果全表】K Kwong 評測 18 款口罩質素 港產口罩最好 台灣藍鷹口罩平平 印尼口罩過濾僅得 30.7【詳情即睇:下一頁】

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 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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