【附直購連結】港牌Gimans推秋日粉紅/紫水晶Level3漸變色口罩 售$108盒

港牌 Gimans Care 又推出新款成人口罩，今次廠方推出漸變色秋日粉紅 Dusty Pink 和紫水晶 Violet Crystal 口罩。



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兩款新口罩皆採用漸變色設計設計，發售日期為 9 月 2 日下午 6 時至 5 日 23 時 59 分。預計出貨日期為 10 月 10 日。

▲ Gimans Care 紫水晶 Violet Crystal

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▲ Gimans Care 秋日粉紅 Dusty Pink

Gimans 口罩規格:

BFE PFE VFE >99% (Nelson Labs)

ASTM F2100 LEVEL 3 (Nelson Labs)

EN 14683 type IIr + 歐盟CE

ISO 13485 醫療儀器品質管理系統證書

ISO 10993 生物相容性測試

日式立體型，超柔軟彈性耳帶，長時間佩戴舒適，高透氣度

工廠位於無錫，超過10年出口日本經驗

秋日粉紅 17.5cm 30片/盒 非獨立包裝 $108/盒 >> 購買連結

紫水晶 17.5cm 30片/盒 非獨立包裝 $108/盒 >> 購買連結

▲ Gimans Care 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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