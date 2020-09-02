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笑口再開! 日本店員戴「笑容口罩」待客！太詭異會有反效果？

業界頭條 00:00 2020/09/02

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新冠肺炎爆發初期，有日本企業為了讓員工維持笑容接待客人，竟禁止前線員工戴口罩。但疫情爆發至今，各國都意識到口罩有效防止飛沫傳播。為了平衡衛生安全跟「笑容待客」，有日本公司就推出「笑容口罩」活動！ 

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專門販賣零食雜物的日本「多慶屋」推出計劃「スマイルキャンペーン（Smile Campaign）」。員工均戴上白色的口罩，但口罩上面印有下半臉並配上大大個露齒笑容。這樣，雖然員工照舊戴上口罩，但看上去就像對著客人笑一般。

然而，不少網民都留言，認為店員戴上口罩後感覺有點詭異，覺得有反效果。而且，如口罩需重用則有清潔、衛生等的問題呢！

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 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 梁綺文

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