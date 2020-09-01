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【勁 Cool】日本可口可樂旗下自販機 推出冰鎮口罩助你降溫 自動販賣機新財路

業界頭條 23:09 2020/09/01

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新冠肺炎疫情持續，口罩仍是民眾的日常生活必需品，不過大熱天時下，長時間佩戴挺辛苦。早前可口可樂 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings 旗下，營運自動販賣機的 FV Japan，便推出了一款「冰鎮口罩」aerosilver，而且頗受民眾歡迎。 

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FV Japan 在 7 月限量試推冰鎮口罩aerosilver，結果在 5 天內，5 部自動販賣機裡的口罩全部售罄，所以決定在 8 月再次推出。每個冰鎮口罩aerosilver售價 800 日圓（約 60 港元），除了冷感外，還有抗菌、吸濕、除臭等效果。開發人員表示，因為看到夏天佩戴口罩會導致中暑風險增加的新聞，所以覺得冰鎮口罩會有需求，所以開發了這款產品。

可口可樂 Coca-Cola 冰鎮口罩aerosilver

 

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據日本媒體報道，近年自動販賣機銷售飲料經營環境嚴峻，再加上新冠肺炎疫情，顧客不斷減少。FV Japan表示，自動販賣機的主要產品仍是飲料，但可充分利用其便利性，將來也可以銷售口罩等其他日用雜貨。

可口可樂 Coca-Cola 冰鎮口罩aerosilver

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 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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