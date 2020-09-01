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【疫市營商】零售銷貨額大跌3成點算？珠寶商：樓上舖影響最大網銷才有出路

業界頭條 21:01 2020/09/01

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新冠肺炎疫情確診個案上升，社交距離措施因而收緊，進一步打擊本地消費活動。政府統計處發表的最新零售業銷貨額數字，今年首 7 個月合計的零售總銷貨價值估計下跌 32.1%，只計 7 月的零售業銷貨額數字亦較去年同期下跌 23.9%，哀鴻遍野。不過有珠寶網店店主認為，網上採購成發展大趨勢，「國際線」的本地珠寶批發商與海外珠寶商，能同時取得雙贏局面。

今年 7 月的香港零售業銷貨額數字較去年同期下跌 23.9%，對於珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物下跌 53.7%，芊藝珠寶（CHIN's Jewellery）創辦人高家賢（Karen）表示，新冠肺炎疫情對工業區的樓上珠寶店舖影響較大，這些公司面對租金壓力及支付員工薪金，幫員工維持生計；相反，網上珠寶網店影響比零售珠寶舖影響較少。

現時芊藝珠寶服務對象主要為一眾經濟能力及獨立的女性，高家賢認為：「奢侈品對女性是重要，雖然他們有能力到大型珠寶行選購珠寶，惟現時網上消費成趨勢，她們早期已接受這種網上消費模式。」

珠寶網店難吸引尊貴客戶？店主：成本效益比樓上舖更佳：下一頁

芊藝珠寶創辦人高家賢。

珠寶玉石打磨業疫情下碩果僅存 店主：「捱得幾耐得幾耐」：下一頁

高家賢又指：「芊藝珠寶業務包括專屬客戶定製和批發珠寶兩種。新冠肺炎疫情期間增加海外買手成為夥伴，因過往來自沙地阿拉伯、越南等地海外買手參加珠寶展，每年赴港 2 至 3 次選購珠寶，惟疫情關係珠寶展覽暫停，我們作為珠寶批發商幫手為部分買手供貨。」

芊藝珠寶的另一業務是採購業務，部分已發展的東南亞國家大力發展消費電貿（Business to Consumer）模式，在阿里巴巴網上平台採購珠寶。她說：「新冠肺炎疫情下網上採購成發展大趨勢，因國與國之間出入口限制，加上航空業停業，海外商家仍繼續推動珠寶業務發展，故全球性加速網上採購。」

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撰文 : 鍾采餘

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