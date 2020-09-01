【附購買方法】一盒齊7色! Good Mask中秋彩虹99 限定版 Level 3獨立包裝售$108/35個

早前香港口罩廠 Good Mask 公布將推出中秋彩虹 99 限定版口罩，廠方剛公布購買方法!



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Good Mask 表示，想購買中秋彩虹 99 限定版的買家戶，可完成以下步驟即日起至 9 月 10 日 23：59分作預訂。

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▲ 中秋彩虹 99 限定版

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廠方指做足以上步驟即可以成為會員（密碼是填 Google form 的手機號碼，電郵在收取 QR code 取貨用或 App 都會有顯示，舊會員自動會在登入後見到）



A.網上預售: $108 購買 7色Good Mask 99 成人/中童 獨立包裝 共35片每個會員號 成人中童各限買3盒



B.各門市購買: 9月16日-9月30日每日限購80盒 每人限買3盒 會員價$138 非會員價$148



預計出貨時間係9月16日-9月30日(只限門市取貨（免運費）)

Good Mask口罩規格

-BFE, PFE, VFE >99%

-ASTM Level 3

-一盒 35 片 (獨立包裝)

每款 5 片共 7 隻色 :

皇室藍、琥珀黃、 新版奇異果綠、微風藍、冰川白、夢幻紫、櫻花粉

成人內耳式 / 中童外耳式

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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