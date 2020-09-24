【疫市營商】中小企搵資助盲摸摸？ 顧問公司：六大方法缺一不可

新冠肺炎疫情持續，限聚令未完全放寬，前線後勤中小企叫苦連天。雖然政府有近 40 個援助中小企的資助計劃，惟每個計劃針對受眾不同，中小企容易在申請上不得其法。有社工創辦顧問公司幫助中小企選擇合適計劃。

具 20 年經驗的資深社工王曉霞（Dorothy），後來創立 Rich Access Consultancy。她說：「社工的專業不是賺錢，但在 20 年裏頭我幫助過無數客戶申請過不同資助，可以說是摸通所有資助計劃的申請方法！」由於政府的一筆過撥款政策，社福機構要求分支部門（如：地區兒童及青少年中心）以「自負盈虧」形式營運，社工需不斷尋找可行資助計劃，箇中經驗讓她成為「申請資助達人」。

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▲ Rich Access Consultancy LTD 創辧人王曉霞（Dorothy）。

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以較多人申請的資助計劃為例，近期新推出的遙距營商計劃（D-Biz） 、科技券及 BUD 專項基金，王曉霞便幫助過數百名客戶申請。眼見不同中小企有申請疑難，萌生創辦顧問公司念頭。

王曉霞直言在申請時需要注意細節，否則不獲撥款，浪費時間事少，沒錢救命事大。她公司的主要業務便正是協助中小企找到合適資助計劃並幫忙作出有效申請，她更分享申請資助時要注意的事項：

（1）注意股權比例：許多中小企老闆持有不止一間公司，若已持有某公司股權超過50%並已成功申請資助如BUD專項基金等，同一股東持有其他公司若股權超過 30% 或以上，便不能再申請。

（2）非香港公司： BUD 專項基金讓香港企業拓展內地或其他東南亞國家生意，惟申請企業不但能以國內母公司的名義，亦可在內地成立一間子公司申請。

（3）要有足夠營業額：大額申請資助均需要遞交核數報告，需要有一定營業額以證明有足夠的營運能力，亦要為員工開辦強積金戶口並有按時供款。

（4）留意行業及牌照：要注意是否持有適合行業的牌照，如需要從事旅遊項目，或需先申請旅行社牌照，需要約 50 萬元按金，另中成藥等出境亦需申領有效牌照，費用需要企業付。

（5） 預繳費用： BUD 專項基金可提供高達 75% 預繳款項，科技券則有 25% ，預繳固然有助企業開展業務，惟需要另外申請銀行戶口以專門作為資助核數之用，惟現時中小企要開銀行戶口絕不容易。

（6） 申請時間：入紙到領取全部款項可能需時半年至九個月，期間市度可能仍有變化，中小企老闆應預留時間及考慮清楚未來發展，決定申請與否。

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Photo：Jason Mrachina、Saifull Rizal@flickr