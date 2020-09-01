【土地問題】山林買賣商機！買不起香港蝸居？60萬買日本整座山做「寨主」

新冠肺炎疫情令日本露營活動變得平民化，甚至演化出不同形式，例如有戲院把座椅全部換成吊床和小帳篷，讓顧客在室內也能有星空戲院的感覺。隨著露營變得普及，要享受寧靜一刻並非易事，有日本人更索性買山「做地主」，令山林買賣成為新商機。

2015 年成立的「山林銀行」（山林バンク） ，專門在日本買賣山林 ，每年買山的客戶大概約有 100 個。社長辰己昌樹表示，沒想到今年詢問預約看地的人數大增，到目前為止，已經比去年多出 4 倍以上，且幾乎有一半都是希望買整座山，當成私人的露營場地。除了新冠肺炎疫情帶動「買山露營」的潮流，近年日本國內林木業凋零也是原因之一。

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▲ 山林銀行出售日本國內的山林地

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由於伐木業後繼無人，導致不少林地荒廢，最後以低價出售。舉例，1 塊面積 35.7 平方呎的林地平均價格大約 10 至 5,000 日圓（約港幣 0.73 至 366 元）不等。以往花 800 萬日圓（約港幣 584,851 元），可能連市中心一個單位也買不起，現在可以在日本鄉郊買起整座山做「山寨王」，難怪令山林買賣成為另類商機。

露營車成現代遊牧方式

除了買山露營，日本還出現現代「遊牧民族」，以露營車為家。有跨國企業的高層，退休後就以露營車為家，開著露營車四處旅行。最後在長崎海邊小鎮「東彼杵郡」，經營小旅館。

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Photo：pexels、山林バンク