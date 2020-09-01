【附結果全表】K Kwong 評測 18 款口罩質素 港產口罩最好 台灣藍鷹口罩平平 印尼口罩過濾僅得 30.7

現時每星期香港口罩及防疫用品協會都會進行口罩大測試，昨日除口罩博士 K Kwong 亦作測試主持人作評核外，更請來香港理工大學護理學院助理教授林清博士作特別嘉賓。



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香港口罩及防疫用品協會做口罩測試的目的，是讓公眾更了解市售口罩的實際表現，方便市民作選購參考。今次測試是使用 TSI 8130A 測試儀器進行，當晚口罩測試直播的影片可按此瀏覽。受測的 18 款口罩，大部分是廠商提供，有部分是樣版。受測口罩當中 9 款為香港製造口罩，其餘來自台灣、中國、印尼等地。

▲ TSI 8130A 測試儀器

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從測試結果可見，大部分口罩的透氣度(R)和過濾表現(E)都有不錯表示，尤其是香港製造的口罩。當中過濾表現最好的是 Vannex Level 3 口罩，達 99.5，其透氣度也不錯。 來自台灣的名牌藍鷹口罩 NP-12 口罩，過濾表現也可以，透氣度一般，但比一眾香港貨比較而言較遜色。台灣口罩中，以上好口罩則表現出色，達 98.4。

▲ Vannex mask

當中過濾表現最差的樣本，是來自印尼的口罩，過濾表現分別只有 30.7，使用後或有風險。

大家要注意今次測試的口罩本身提供的防護級數和用料是不同，售價亦有別，所以質素有差異不為奇。

▲ 藍鷹 NP-12

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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