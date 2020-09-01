Amazon 數年內推出送貨機隊　30分鐘內安全送達

經過多年測試後，由亞馬遜（Amazon.com）推出的 Prime Air 無人機送貨部分，服務終於被官方開綠燈。美國航空管理局（Federal Aviation Administration；FAA）早前批準該公司落實建立無人機機隊，此後可在美國境內有限度測試向用戶運送貨物。

15年內取代動物肉 Beyond Meat自建訂購平台賣肉？【下一頁解答】

網購後以無人機送貨，以往被視為瘋狂構想，但現時距離成真又行近一步。亞馬遜未有透露此服務實際推出的日期，外界預期該公司需要更多測試時間，距離真正服務推出可能尚有 1 年甚至更長時間。

FAA 早前批出無人機送貨准許的考慮，在於美國國內需要建立商業營運的無人機遠程識別規則，並研究容許服務在人口稠密的地區進行。根據官方資料，亞馬遜無人機送貨的目標是在 30 分鐘內安全完成每張定單，服務主要針對需要快速送貨的客戶，惟貨物設 5 磅重量上限。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】